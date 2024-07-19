https://ria.ru/20240719/lugansk-1960640369.html

Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет

Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет - РИА Новости, 19.07.2024

Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет

Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет, сообщили в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:21

2024-07-19T10:21

2024-07-19T12:31

специальная военная операция на украине

луганск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет, сообщили в Telegram-канале администрации города.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что система ПВО сбила три ракеты ATACMS, атаковавшие Луганск. Одна из них маркирована 2002 годом."Девятнадцатого июля 2024 года город Луганск вновь подвергся ракетной атаке украинских националистов. Ранним утром в 08:43 (совпадает с мск - ред.) сработала система ПВО, три ракеты ATACMS были сбиты, обломки ракет упали в поле, где началось возгорание травы. Погибших, пострадавших нет. На месте пожара работает МЧС",- говорится в сообщении.При этом, как уточнили в администрации Луганска, задымление над городом не связано с ракетной атакой, а является следствием возгорания торговых павильонов и строительных отходов на крупной площади. На месте происшествия работают специализированные службы.

https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

луганск

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луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)