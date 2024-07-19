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Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 19.07.2024 (обновлено: 12:31 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/lugansk-1960640369.html
Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет
Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет - РИА Новости, 19.07.2024
Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет
Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет, сообщили в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:21
2024-07-19T12:31
специальная военная операция на украине
луганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет, сообщили в Telegram-канале администрации города.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что система ПВО сбила три ракеты ATACMS, атаковавшие Луганск. Одна из них маркирована 2002 годом."Девятнадцатого июля 2024 года город Луганск вновь подвергся ракетной атаке украинских националистов. Ранним утром в 08:43 (совпадает с мск - ред.) сработала система ПВО, три ракеты ATACMS были сбиты, обломки ракет упали в поле, где началось возгорание травы. Погибших, пострадавших нет. На месте пожара работает МЧС",- говорится в сообщении.При этом, как уточнили в администрации Луганска, задымление над городом не связано с ракетной атакой, а является следствием возгорания торговых павильонов и строительных отходов на крупной площади. На месте происшествия работают специализированные службы.
https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html
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РИА Новости
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луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Луганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет

При ракетной атаке на Луганск никто не пострадал

© Фото : Администрация города Луганска/ВКонтактеОбломки ракет ATACMS, сбитые системой ПВО после атаки ВСУ в Луганске
Обломки ракет ATACMS, сбитые системой ПВО после атаки ВСУ в Луганске - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Администрация города Луганска/ВКонтакте
Обломки ракет ATACMS, сбитые системой ПВО после атаки ВСУ в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Пострадавших при атаке ракетами ATACMS на Луганск нет, сообщили в Telegram-канале администрации города.
© РИА НовостиФрагменты ракеты ATACMS, сбитой ПВО под Луганском
Фрагменты ракеты ATACMS, сбитой ПВО под Луганском - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости
Фрагменты ракеты ATACMS, сбитой ПВО под Луганском
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что система ПВО сбила три ракеты ATACMS, атаковавшие Луганск. Одна из них маркирована 2002 годом.
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"Девятнадцатого июля 2024 года город Луганск вновь подвергся ракетной атаке украинских националистов. Ранним утром в 08:43 (совпадает с мск - ред.) сработала система ПВО, три ракеты ATACMS были сбиты, обломки ракет упали в поле, где началось возгорание травы. Погибших, пострадавших нет. На месте пожара работает МЧС",- говорится в сообщении.
При этом, как уточнили в администрации Луганска, задымление над городом не связано с ракетной атакой, а является следствием возгорания торговых павильонов и строительных отходов на крупной площади. На месте происшествия работают специализированные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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