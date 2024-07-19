https://ria.ru/20240719/lufthansa-1960653503.html

Lufthansa заявила о возможных ограничениях в доступе к профилям

Lufthansa заявила о возможных ограничениях в доступе к профилям - РИА Новости, 19.07.2024

Lufthansa заявила о возможных ограничениях в доступе к профилям

Главная немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила в пятницу о возможных ограничениях в доступе к профилям и бронированиям в связи с техническим сбоем. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:05

2024-07-19T11:05

2024-07-19T11:05

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

технологии

берлин (город)

lufthansa

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главная немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила в пятницу о возможных ограничениях в доступе к профилям и бронированиям в связи с техническим сбоем. "В настоящее время функции поиска профиля и бронирования могут быть ограничены. Мы работаем над решением и приносим извинения за причиненные неудобства", - говорится на сайте авиакомпании. Ранее сообщалось, что аэропорт Берлина приостановил выполнение рейсов до 11.00 мск из-за технического сбоя. Массовые технические сбои происходят по всему миру.

https://ria.ru/20240719/samolety-1960634594.html

берлин (город)

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глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, технологии, берлин (город), lufthansa