https://ria.ru/20240719/litva-1960681680.html

На границе Калининграда с Литвой скопились более ста грузовиков

На границе Калининграда с Литвой скопились более ста грузовиков - РИА Новости, 19.07.2024

На границе Калининграда с Литвой скопились более ста грузовиков

Более 100 грузовиков скопились в очереди на границе Калининграда с Литвой, литовская таможня работает медленно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:23

2024-07-19T12:23

2024-07-19T12:23

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калининград

росгранстрой

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КАЛИНИНГРАД, 19 июл — РИА Новости. Более 100 грузовиков скопились в очереди на границе Калининграда с Литвой, литовская таможня работает медленно, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. "Перед пунктом пропуска уже стоит 80 автомобилей. На нейтральной полосе еще 25, прошедших оформление калининградскими таможенниками, но не принятыми литовской стороной. Всего 105. Литовские коллеги взяли сегодня всего 65 автомобилей. Хотя пропускная способность 150. На этой неделе у них планка не поднималась. Один день они взяли 80 грузовиков, остальные дни в среднем берут около 60 автомобилей. Они работают, но медленно", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, очередь перед пунктом пропуска с Литвой растет. При этом литовская сторона не дает официальных объяснений причин медленной работы. По сообщению в Telegram-канала МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени составляет 15 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает только один МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.

https://ria.ru/20240626/granitsa-1955570548.html

https://ria.ru/20240714/belorussija-1959557362.html

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литва, калининград, росгранстрой, в мире