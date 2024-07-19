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В красноярской стоматологии, где умер мальчик, нашли просроченные лекарства - РИА Новости, 19.07.2024
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09:03 19.07.2024 (обновлено: 09:07 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/lekarstva-1960627378.html
В красноярской стоматологии, где умер мальчик, нашли просроченные лекарства
В красноярской стоматологии, где умер мальчик, нашли просроченные лекарства - РИА Новости, 19.07.2024
В красноярской стоматологии, где умер мальчик, нашли просроченные лекарства
Просроченные лекарства и неоснащенные необходимым оборудованием кабинеты обнаружили при проверке стоматологии в Красноярске, где умер семилетний мальчик,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:03
2024-07-19T09:07
происшествия
красноярск
большемуртинский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 19 июл – РИА Новости. Просроченные лекарства и неоснащенные необходимым оборудованием кабинеты обнаружили при проверке стоматологии в Красноярске, где умер семилетний мальчик, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в июне родители привезли ребенка из Большемуртинского района в Красноярск к детскому стоматологу. Лечение зубов планировалось под седацией - "во сне". После введения наркоза у мальчика стала стремительно падать сатурация. Во время реанимационных мероприятий его состояние ухудшилось. Прибывшая на место "скорая" констатировала смерть ребенка. "Прокурорская проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС выявила множественные нарушения в работе клиники. Так, кабинеты не оснащены необходимым для оказания услуг оборудованием, а медперсонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты. На полках обнаружены просроченные препараты. К тому же в помещении нет эвакуационных выходов и системы дымоудаления", - говорится в сообщении. Руководителю организации прокуратура внесла представление. Также в отношении его решено возбудить административные дела за несоблюдение технических регламентов, нарушения лицензионных требований, охраны труда и правил противопожарной безопасности. По основному уголовному делу потребована медицинская документация и допрошен персонал клиники, заключило надзорное ведомство.
https://ria.ru/20231026/lekarstva-1905351772.html
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красноярск
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происшествия, красноярск, большемуртинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Большемуртинский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В красноярской стоматологии, где умер мальчик, нашли просроченные лекарства

В красноярской клинике, где умер 7-летний мальчик, нашли просроченные лекарства

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramПроверка в стоматологической клинике, в которой скончался 7-летний ребёнок во время лечения в Красноярском крае
Проверка в стоматологической клинике, в которой скончался 7-летний ребёнок во время лечения в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
Проверка в стоматологической клинике, в которой скончался 7-летний ребёнок во время лечения в Красноярском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 июл – РИА Новости. Просроченные лекарства и неоснащенные необходимым оборудованием кабинеты обнаружили при проверке стоматологии в Красноярске, где умер семилетний мальчик, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что в июне родители привезли ребенка из Большемуртинского района в Красноярск к детскому стоматологу. Лечение зубов планировалось под седацией - "во сне". После введения наркоза у мальчика стала стремительно падать сатурация. Во время реанимационных мероприятий его состояние ухудшилось. Прибывшая на место "скорая" констатировала смерть ребенка.
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"Прокурорская проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС выявила множественные нарушения в работе клиники. Так, кабинеты не оснащены необходимым для оказания услуг оборудованием, а медперсонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты. На полках обнаружены просроченные препараты. К тому же в помещении нет эвакуационных выходов и системы дымоудаления", - говорится в сообщении.
Руководителю организации прокуратура внесла представление. Также в отношении его решено возбудить административные дела за несоблюдение технических регламентов, нарушения лицензионных требований, охраны труда и правил противопожарной безопасности.
По основному уголовному делу потребована медицинская документация и допрошен персонал клиники, заключило надзорное ведомство.
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ПроисшествияКрасноярскБольшемуртинский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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