https://ria.ru/20240719/lekarstva-1960627378.html

В красноярской стоматологии, где умер мальчик, нашли просроченные лекарства

В красноярской стоматологии, где умер мальчик, нашли просроченные лекарства - РИА Новости, 19.07.2024

В красноярской стоматологии, где умер мальчик, нашли просроченные лекарства

Просроченные лекарства и неоснащенные необходимым оборудованием кабинеты обнаружили при проверке стоматологии в Красноярске, где умер семилетний мальчик,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:03

2024-07-19T09:03

2024-07-19T09:07

происшествия

красноярск

большемуртинский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960627726_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_0f49eedd5ba35108628604f56b3a0006.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 июл – РИА Новости. Просроченные лекарства и неоснащенные необходимым оборудованием кабинеты обнаружили при проверке стоматологии в Красноярске, где умер семилетний мальчик, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в июне родители привезли ребенка из Большемуртинского района в Красноярск к детскому стоматологу. Лечение зубов планировалось под седацией - "во сне". После введения наркоза у мальчика стала стремительно падать сатурация. Во время реанимационных мероприятий его состояние ухудшилось. Прибывшая на место "скорая" констатировала смерть ребенка. "Прокурорская проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС выявила множественные нарушения в работе клиники. Так, кабинеты не оснащены необходимым для оказания услуг оборудованием, а медперсонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты. На полках обнаружены просроченные препараты. К тому же в помещении нет эвакуационных выходов и системы дымоудаления", - говорится в сообщении. Руководителю организации прокуратура внесла представление. Также в отношении его решено возбудить административные дела за несоблюдение технических регламентов, нарушения лицензионных требований, охраны труда и правил противопожарной безопасности. По основному уголовному делу потребована медицинская документация и допрошен персонал клиники, заключило надзорное ведомство.

https://ria.ru/20231026/lekarstva-1905351772.html

https://ria.ru/20240401/paratsetamol-1937119676.html

красноярск

большемуртинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, большемуртинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)