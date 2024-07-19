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"Московская техническая школа" запустила курсы по "Беспилотному транспорту" - РИА Новости, 19.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:13 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/kursy-1960696167.html
"Московская техническая школа" запустила курсы по "Беспилотному транспорту"
"Московская техническая школа" запустила курсы по "Беспилотному транспорту" - РИА Новости, 19.07.2024
"Московская техническая школа" запустила курсы по "Беспилотному транспорту"
В "Московской технологической школе" (МТШ) стали доступны две новые программы по беспилотному транспорту, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:13
2024-07-19T13:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В "Московской технологической школе" (МТШ) стали доступны две новые программы по беспилотному транспорту, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов. "Сегодня столица – центр развития беспилотной отрасли страны. На базе индустриального парка "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем – опорная научно-производственная площадка, которая объединяет ведущих разработчиков и создателей беспилотников и цифровых геоинформационных платформ. Однако, помимо изготовления самих аппаратов, важно подготовить квалифицированные кадры для их разработки, управления и обслуживания", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что "Московская техническая школа" для этого не сегодняшний день предлагает московским промышленникам 22 курса по направлению "Беспилотный транспорт. Этот список продолжает динамично расти.Например, новый курс "Системы автоматического управления БВС" посвящен особенностям систем автоматического управления летательными аппаратами различного типа, а также практическим аспектам динамики подлета современных аппаратов, способам обеспечения устойчивости контуров регулирования и экспериментальной верификации и валидации математических модулей БВС.Программа "Пилотажно-навигационные системы БВС, методики их испытаний. Оценка точностных характеристик" позволит инженерам изучить состав пилотажно-навигационных систем (ПНС), устанавливаемых на беспилотных воздушных судах. Например, слушатели познакомятся с устройством, принципами функционирования и режима работы таких систем.По словам заместителя директора по образовательной деятельности ПИШ РПИ Александра Воеводенко, в рамках курса рассматривается основной состав ПНС, их устройство, принципы и режимы работы. Изучается методология летных испытаний систем, виды и методы испытаний.Он подчеркнул, что особое внимание в курсе уделили порядку выполнения послеполетной обработки материалов испытаний и методам оценивания характеристик пилотажно-навигационных систем.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что для внедрения на предприятиях современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Московское правительство в 2012 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект "Московская техническая школа", чтобы помочь индустрии решить вопрос дефицита сотрудников. Благодаря проекту занятые в промышленной отрасли инженеры повысят квалификацию в работе с инновационными производственными технологиями."МТШ" предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Открыто 10 общий направлений и четыре специальных для сотрудников предприятий. Они могут пройти более 200 курсов, а также им доступны вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. Обучение прошли уже свыше 2,7 тысячи инженеров.
https://ria.ru/20240718/moskva-1960426408.html
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москва, анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин

"Московская техническая школа" запустила курсы по "Беспилотному транспорту"

© Фото : Пресс-службы ДИПП"Московская техническая школа" запустила куры по "Беспилотному транспорту"
Московская техническая школа запустила куры по Беспилотному транспорту - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Пресс-службы ДИПП
"Московская техническая школа" запустила куры по "Беспилотному транспорту"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В "Московской технологической школе" (МТШ) стали доступны две новые программы по беспилотному транспорту, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Сегодня столица – центр развития беспилотной отрасли страны. На базе индустриального парка "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем – опорная научно-производственная площадка, которая объединяет ведущих разработчиков и создателей беспилотников и цифровых геоинформационных платформ. Однако, помимо изготовления самих аппаратов, важно подготовить квалифицированные кадры для их разработки, управления и обслуживания", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Он отметил, что "Московская техническая школа" для этого не сегодняшний день предлагает московским промышленникам 22 курса по направлению "Беспилотный транспорт. Этот список продолжает динамично расти.
Например, новый курс "Системы автоматического управления БВС" посвящен особенностям систем автоматического управления летательными аппаратами различного типа, а также практическим аспектам динамики подлета современных аппаратов, способам обеспечения устойчивости контуров регулирования и экспериментальной верификации и валидации математических модулей БВС.
Программа "Пилотажно-навигационные системы БВС, методики их испытаний. Оценка точностных характеристик" позволит инженерам изучить состав пилотажно-навигационных систем (ПНС), устанавливаемых на беспилотных воздушных судах. Например, слушатели познакомятся с устройством, принципами функционирования и режима работы таких систем.
По словам заместителя директора по образовательной деятельности ПИШ РПИ Александра Воеводенко, в рамках курса рассматривается основной состав ПНС, их устройство, принципы и режимы работы. Изучается методология летных испытаний систем, виды и методы испытаний.
Он подчеркнул, что особое внимание в курсе уделили порядку выполнения послеполетной обработки материалов испытаний и методам оценивания характеристик пилотажно-навигационных систем.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что для внедрения на предприятиях современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Московское правительство в 2012 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект "Московская техническая школа", чтобы помочь индустрии решить вопрос дефицита сотрудников. Благодаря проекту занятые в промышленной отрасли инженеры повысят квалификацию в работе с инновационными производственными технологиями.
"МТШ" предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Открыто 10 общий направлений и четыре специальных для сотрудников предприятий. Они могут пройти более 200 курсов, а также им доступны вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. Обучение прошли уже свыше 2,7 тысячи инженеров.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовСергей Собянин
 
 
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