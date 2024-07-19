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В Туапсинском районе Кубани потушили лесной пожар - РИА Новости, 19.07.2024
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13:46 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/kuban-1960715067.html
В Туапсинском районе Кубани потушили лесной пожар
В Туапсинском районе Кубани потушили лесной пожар - РИА Новости, 19.07.2024
В Туапсинском районе Кубани потушили лесной пожар
Пожар в лесу Туапсинского района ликвидирован, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:46
2024-07-19T13:46
происшествия
туапсинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Пожар в лесу Туапсинского района ликвидирован, сообщили в оперштабе Кубани. В четверг в краевом лесопожарном центре сообщили о возгорании сухой травы в Туапсинском лесничестве на примерной площади 1,5 гектара. Позже в региональном главке МЧС информировали об увеличении площади возгорания до 3,2 гектара. В пятницу утром в оперштабе сообщили о локализации на площади около четырех гектаров. "Лесной пожар в Туапсинском районе ликвидирован", - сказано в сообщении регионального оперштаба.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959391538.html
туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Туапсинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Туапсинском районе Кубани потушили лесной пожар

Оперштаб Кубани: лесной пожар в Туапсинском районе ликвидировали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Пожар в лесу Туапсинского района ликвидирован, сообщили в оперштабе Кубани.
В четверг в краевом лесопожарном центре сообщили о возгорании сухой травы в Туапсинском лесничестве на примерной площади 1,5 гектара. Позже в региональном главке МЧС информировали об увеличении площади возгорания до 3,2 гектара. В пятницу утром в оперштабе сообщили о локализации на площади около четырех гектаров.
"Лесной пожар в Туапсинском районе ликвидирован", - сказано в сообщении регионального оперштаба.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
На Кубани тушат лесной пожар на площади один гектар
13 июля, 09:17
 
ПроисшествияТуапсинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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