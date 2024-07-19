https://ria.ru/20240719/kuban-1960715067.html

В Туапсинском районе Кубани потушили лесной пожар

В Туапсинском районе Кубани потушили лесной пожар - РИА Новости, 19.07.2024

В Туапсинском районе Кубани потушили лесной пожар

Пожар в лесу Туапсинского района ликвидирован, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:46

2024-07-19T13:46

2024-07-19T13:46

происшествия

туапсинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Пожар в лесу Туапсинского района ликвидирован, сообщили в оперштабе Кубани. В четверг в краевом лесопожарном центре сообщили о возгорании сухой травы в Туапсинском лесничестве на примерной площади 1,5 гектара. Позже в региональном главке МЧС информировали об увеличении площади возгорания до 3,2 гектара. В пятницу утром в оперштабе сообщили о локализации на площади около четырех гектаров. "Лесной пожар в Туапсинском районе ликвидирован", - сказано в сообщении регионального оперштаба.

https://ria.ru/20240713/pozhar-1959391538.html

туапсинский район

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происшествия, туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии