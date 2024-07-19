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Рогов назвал Крынки местом бесславия Зеленского - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/krynki-1960632633.html
Рогов назвал Крынки местом бесславия Зеленского
Рогов назвал Крынки местом бесславия Зеленского - РИА Новости, 19.07.2024
Рогов назвал Крынки местом бесславия Зеленского
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:39
2024-07-19T09:39
специальная военная операция на украине
владимир рогов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало местом бесславия Владимира Зеленского. Ранее украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что в Крынках с октября 2023 года по июнь 2024-го "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших. "Даже прозападные украинские издания вынуждены признать потери боевиков ВСУ, врать дальше обществу становится режиму Зеленского все тяжелее. Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках ради желания продать Западу "перемогу", получить славу и некий плацдарм на левом берегу. А в итоге отправил подневольных ему людей на верную смерть, получив взамен бесславие и проклятия тех, кто потерял там своих близких", - сказал Рогов РИА Новости. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. На данный момент Крынки и окрестности зачищены от противника, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов в дельте Днепра продолжаются. По состоянию на конец февраля, по данным Минобороны РФ, в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. Потери противника к тому моменту составили почти 3,4 тысячи человек.
https://ria.ru/20240221/krynki-1928632357.html
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владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Рогов назвал Крынки местом бесславия Зеленского

Рогов: село Крынки на левом берегу Днепра стало местом бесславия Зеленского

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало местом бесславия Владимира Зеленского.
Ранее украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что в Крынках с октября 2023 года по июнь 2024-го "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших.
«
"Даже прозападные украинские издания вынуждены признать потери боевиков ВСУ, врать дальше обществу становится режиму Зеленского все тяжелее. Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках ради желания продать Западу "перемогу", получить славу и некий плацдарм на левом берегу. А в итоге отправил подневольных ему людей на верную смерть, получив взамен бесславие и проклятия тех, кто потерял там своих близких", - сказал Рогов РИА Новости.
Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. На данный момент Крынки и окрестности зачищены от противника, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов в дельте Днепра продолжаются. По состоянию на конец февраля, по данным Минобороны РФ, в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. Потери противника к тому моменту составили почти 3,4 тысячи человек.
Российский флаг в Крынках - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Херсонской области назвали Крынки символом бездушия Зеленского
21 февраля, 07:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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