https://ria.ru/20240719/krynki-1960632633.html

Рогов назвал Крынки местом бесславия Зеленского

Рогов назвал Крынки местом бесславия Зеленского - РИА Новости, 19.07.2024

Рогов назвал Крынки местом бесславия Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:39

2024-07-19T09:39

2024-07-19T09:39

специальная военная операция на украине

владимир рогов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало местом бесславия Владимира Зеленского. Ранее украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что в Крынках с октября 2023 года по июнь 2024-го "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших. "Даже прозападные украинские издания вынуждены признать потери боевиков ВСУ, врать дальше обществу становится режиму Зеленского все тяжелее. Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках ради желания продать Западу "перемогу", получить славу и некий плацдарм на левом берегу. А в итоге отправил подневольных ему людей на верную смерть, получив взамен бесславие и проклятия тех, кто потерял там своих близких", - сказал Рогов РИА Новости. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. На данный момент Крынки и окрестности зачищены от противника, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов в дельте Днепра продолжаются. По состоянию на конец февраля, по данным Минобороны РФ, в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. Потери противника к тому моменту составили почти 3,4 тысячи человек.

https://ria.ru/20240221/krynki-1928632357.html

херсонская область

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владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, херсонская область