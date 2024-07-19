https://ria.ru/20240719/krym-1960676701.html

В Крыму ввели временные графики отключения электроэнергии

В Крыму ввели временные графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 19.07.2024

В Крыму ввели временные графики отключения электроэнергии

В городах и районах Крыма в пятницу в связи с проведением внеплановых работ в электросетях для сохранения целостности энергосистемы ввели временные графики... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:07

2024-07-19T12:07

2024-07-19T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. В городах и районах Крыма в пятницу в связи с проведением внеплановых работ в электросетях для сохранения целостности энергосистемы ввели временные графики отключения электроэнергии, сообщила компания ГУП "Крымэнерго" в Telegram-канале. "В связи с проведением внеплановых работ в электросетях с целью сохранения целостности энергосистемы Республики Крым, 19 июля 2024 года будут происходить отключения электроснабжения", - говорится в сообщении. В компании указали районы и города, а также адреса, попавшие под действия графиков. Отключения электроэнергии будет проводиться попеременно ориентировочно на два-три часа. В список в том числе попали города Алушта, Белогорск, Евпатория, Керчь, Армянск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта. В компании также добавили, что график временного ограничения потребления электроэнергии на полуострове введен в связи с аномальной жарой, повышением нагрузок на энергосистему юга России, а также для сохранения устойчивости энергетической инфраструктуры республики.

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республика крым, крымэнерго, россия, происшествия, общество