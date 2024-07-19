https://ria.ru/20240719/krym-1960637339.html

Глава МЧС Крыма уволил помощника за езду без прав

Глава МЧС Крыма уволил помощника за езду без прав - РИА Новости, 19.07.2024

Глава МЧС Крыма уволил помощника за езду без прав

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев заявил в своем Telegram-канале, что уволил своего помощника Ингмара Левчика, задержанного за езду без прав. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:07

2024-07-19T10:07

2024-07-19T13:01

общество

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев заявил в своем Telegram-канале, что уволил своего помощника Ингмара Левчика, задержанного за езду без прав. "По выявленным фактам в отношении помощника И. Левчика, которые вызвали широкий общественный резонанс, принято решение о расторжении с ним трудовых отношений. Издан приказ о его увольнении", - написал Садаклиев. По данным источника РИА Новости в министерстве, Левчик был задержан за езду без прав. Водительского удостоверения его лишили в прошлом году.

https://ria.ru/20240404/politsiya-1937793627.html

республика крым

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общество, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)