https://ria.ru/20240719/kreml-1960699665.html

В Кремле рассказали о подготовке визита Аббаса в Россию

В Кремле рассказали о подготовке визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 19.07.2024

В Кремле рассказали о подготовке визита Аббаса в Россию

В Россию готовится визит президента Палестины Махмуда Аббаса, он на финальных стадиях подготовки, конкретные сроки будут названы позже, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:11

2024-07-19T13:11

2024-07-19T13:11

россия

палестина

махмуд аббас

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Россию готовится визит президента Палестины Махмуда Аббаса, он на финальных стадиях подготовки, конкретные сроки будут названы позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я могу подтвердить, что действительно визит в Россию господина Аббаса готовится. Он находится в финальной стадии подготовки, по конкретным срокам его мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240702/peskov-1956849978.html

россия

палестина

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россия, палестина, махмуд аббас