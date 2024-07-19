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В Кремле рассказали о подготовке визита Аббаса в Россию
В Кремле рассказали о подготовке визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 19.07.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Аббаса в Россию
В Россию готовится визит президента Палестины Махмуда Аббаса, он на финальных стадиях подготовки, конкретные сроки будут названы позже, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:11
2024-07-19T13:11
2024-07-19T13:11
россия
палестина
махмуд аббас
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Россию готовится визит президента Палестины Махмуда Аббаса, он на финальных стадиях подготовки, конкретные сроки будут названы позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я могу подтвердить, что действительно визит в Россию господина Аббаса готовится. Он находится в финальной стадии подготовки, по конкретным срокам его мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240702/peskov-1956849978.html
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россия, палестина, махмуд аббас
Россия, Палестина, Махмуд Аббас
В Кремле рассказали о подготовке визита Аббаса в Россию
Песков: визит Махмуда Аббаса в Россию на финальных стадиях подготовки