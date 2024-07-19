https://ria.ru/20240719/kostroma-1960716042.html

Ремонт моста через Волгу начнется в Костроме с 20 июля

Ремонт моста через Волгу начнется в Костроме с 20 июля - РИА Новости, 19.07.2024

Ремонт моста через Волгу начнется в Костроме с 20 июля

Ремонт моста через Волгу начнется в Костроме с 20 июля, из-за чего будет перекрыто движение двух из четырех полос движения, сообщает администрация Костромы. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:06

2024-07-19T14:06

2024-07-19T14:06

костромская область

кострома

автомобильные дороги

ремонт

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КОСТРОМА, 19 июл - РИА Новости. Ремонт моста через Волгу начнется в Костроме с 20 июля, из-за чего будет перекрыто движение двух из четырех полос движения, сообщает администрация Костромы. Ремонт моста будет выполнять подрядная организация "Автобан" из Москвы, которая имеет большой опыт таких работ в других регионах, в том числе на федеральных трассах. Планируется, что ремонт продлится два месяца. В частности, подрядчику предстоит выполнить замену асфальтового покрытия, частично заменить и отремонтировать восемь деформационных швов и переходных зон в местах примыкания. "С 6:00 до 21:00 (мск) будет запрещено передвижение по мосту большегрузного транспорта массой более восьми тонн. На этот период водители фур могут разместить свои транспортные средства на организованной стоянке на улице Солониковской или воспользоваться специализированными стоянками на федеральных автодорогах Р-132 "Золотое кольцо" и Р-243 "Кострома-Шарья-Киров-Пермь", - говорится в сообщении. Отмечается, что для транзитного транспорта, следующего из Москвы и Ярославля со стороны федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо", возможен объезд через Иваново, Кинешму, Заволжск с выходом на федеральную трассу Р-243 "Кострома-Шарья-Киров-Пермь", а также через Нижний Новгород по автодороге "Урень – Шарья – Никольск". Со стороны Вологды и Санкт-Петербурга объехать можно через автодорогу "Любим – Буй" до Костромы с выходом на федеральную трассу Р-243. "Приоритет на всё время проведения работ на мосту будет у общественного транспорта. Для автобусов организованы выделенные полосы на подъездах к переправе со всех направлений. Костромичам рекомендовано отказаться от личного транспорта в пользу общественного, что позволит повысить пропускную способность дорожной сети на время ремонтных работ на мосту", - говорится в сообщении. Решается вопрос с руководством предприятий города о корректировке графиков работы. Перенос начала рабочего времени сможет разгрузить мост и прилегающие к нему улицы в часы пик.

https://ria.ru/20240714/komplektuyuschie-1959589527.html

https://ria.ru/20240702/derevoobrabotka-1956932677.html

кострома

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кострома, автомобильные дороги, ремонт