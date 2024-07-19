https://ria.ru/20240719/kosmos-1960801788.html

США разместят на своей территории новые системы РЭБ, пишут СМИ

США разместят на своей территории новые системы РЭБ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024

США разместят на своей территории новые системы РЭБ, пишут СМИ

США до конца года развернут на своей территории новые наземные системы радиоэлектронной борьбы для подавления спутников России и Китая на случай потенциального... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:41

2024-07-19T17:41

2024-07-19T17:42

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. США до конца года развернут на своей территории новые наземные системы радиоэлектронной борьбы для подавления спутников России и Китая на случай потенциального конфликта, передает агентство Блумберг. "США развернут новые наземные системы РЭБ для предотвращения передачи информации об американских войсках китайскими и российскими спутниками", - пишет агентство. В космических силах США заявили агентству, что система уже тестировалась ранее в этом году и направлена не на защиту американских спутников от российской и китайской РЭБ, а на противостояние коммуникационным спутниковым мощностям Москвы и Пекина. При этом система будет не уничтожать аппараты противника, а только выводить их из строя, чтобы не загрязнять орбиту Земли космическим мусором. Космические силы США отметили, что до конца этого года в стране развернут 24 системы РЭБ, а 11 из них - уже в ближайшие месяцы. В начале 2024 года американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России по "размещению ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Белый дом затем подтвердил, что угроза национальной безопасности, которая обсуждалась в Конгрессе, касается якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия. Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Москвой, но МИД РФ сообщил, что контакт по этому вопросу оказался непродуктивным из-за абсурдности американских обвинений. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях. Они также не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай. В мае этого года Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия и недопущения применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве. Документ не набрал необходимых голосов и принят не был, против резолюции выступили США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея и Мальта. Издание Space News 23 мая сообщало, что космические силы США поручили шести частным компаниям разработку концепта полигона для симуляции "военных сценариев" в космосе.

https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html

https://ria.ru/20240506/kosmos-1944221021.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

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космос - риа наука, сша, россия, китай, джо байден, оон