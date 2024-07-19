https://ria.ru/20240719/kosatka-1960784859.html

"Москвариум" показал, как тренируется косатка Ная

"Москвариум" показал, как тренируется косатка Ная - РИА Новости, 19.07.2024

"Москвариум" показал, как тренируется косатка Ная

Для косатки Наи из "Москвариума" проводят специальные тренировки для стимуляции мыслительных процессов, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:57

2024-07-19T16:57

2024-07-19T17:24

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Для косатки Наи из "Москвариума" проводят специальные тренировки для стимуляции мыслительных процессов, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале столичного аквариума. "Одним из видов тренировки в процессе взаимодействия с Наей является "инновационная сессия" — или "покажи новое". В ходе такой сессии тренер специальным жестом предлагает Нае каждый раз демонстрировать новое поведение. Например, в рамках этой инновационной сессии Ная сначала выпустила пузырьки воздуха вместе с покачиванием тела, а затем, спрятавшись за бортиком, показала тренеру хвост", — говорится в подписи. В "Москвариуме" пояснили, что такой способ взаимодействия позволяет Нае проявить весь ее творческий потенциал и креативность, а также стимулирует ее мыслительные процессы. В конце прошлого года у Наи появился детеныш. Это были первые в России роды косатки в искусственной среде. Но 27 января "Москвариум" сообщил, что детеныш погиб из-за декомпенсации на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать.В мае в "Москвариуме" рассказали, что у Наи хороший аппетит, стабильная масса тела, отличные клинические и биохимические показатели крови. Тренеры разработали для нее насыщенную программу по обогащению среды.

https://ria.ru/20240522/moskvarium-1947650518.html

https://ria.ru/20240711/akulenok-1959056197.html

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Тренировка косатки Наи в Москвариуме Одним из видов тренировки в процессе взаимодействия с Наей является «Инновационная сессия» – или «покажи новое». В ходе такой сессии тренер специальным жестом предлагает Нае каждый раз демонстрировать новое поведение. Например, в рамках этой инновационной сессии Ная сначала выпустила пузырьки воздуха вместе с покачиванием тела, а затем, спрятавшись за бортиком, показала тренеру хвост. Такой способ взаимодействия позволяет Нае проявлять весь свой творческий потенциал и креативность, а также стимулирует ее мыслительные процессы. 2024-07-19T16:57 true PT0M36S

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