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"Москвариум" показал, как тренируется косатка Ная - РИА Новости, 19.07.2024
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16:57 19.07.2024 (обновлено: 17:24 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/kosatka-1960784859.html
"Москвариум" показал, как тренируется косатка Ная
"Москвариум" показал, как тренируется косатка Ная - РИА Новости, 19.07.2024
"Москвариум" показал, как тренируется косатка Ная
Для косатки Наи из "Москвариума" проводят специальные тренировки для стимуляции мыслительных процессов, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:57
2024-07-19T17:24
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Для косатки Наи из "Москвариума" проводят специальные тренировки для стимуляции мыслительных процессов, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале столичного аквариума. "Одним из видов тренировки в процессе взаимодействия с Наей является "инновационная сессия" — или "покажи новое". В ходе такой сессии тренер специальным жестом предлагает Нае каждый раз демонстрировать новое поведение. Например, в рамках этой инновационной сессии Ная сначала выпустила пузырьки воздуха вместе с покачиванием тела, а затем, спрятавшись за бортиком, показала тренеру хвост", — говорится в подписи. В "Москвариуме" пояснили, что такой способ взаимодействия позволяет Нае проявить весь ее творческий потенциал и креативность, а также стимулирует ее мыслительные процессы. В конце прошлого года у Наи появился детеныш. Это были первые в России роды косатки в искусственной среде. Но 27 января "Москвариум" сообщил, что детеныш погиб из-за декомпенсации на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать.В мае в "Москвариуме" рассказали, что у Наи хороший аппетит, стабильная масса тела, отличные клинические и биохимические показатели крови. Тренеры разработали для нее насыщенную программу по обогащению среды.
https://ria.ru/20240522/moskvarium-1947650518.html
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Тренировка косатки Наи в Москвариуме
Одним из видов тренировки в процессе взаимодействия с Наей является «Инновационная сессия» – или «покажи новое». В ходе такой сессии тренер специальным жестом предлагает Нае каждый раз демонстрировать новое поведение. Например, в рамках этой инновационной сессии Ная сначала выпустила пузырьки воздуха вместе с покачиванием тела, а затем, спрятавшись за бортиком, показала тренеру хвост. Такой способ взаимодействия позволяет Нае проявлять весь свой творческий потенциал и креативность, а также стимулирует ее мыслительные процессы.
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общество, россия, москвариум, хорошие новости
Хорошие новости, Общество, Россия, Москвариум, Хорошие новости
"Москвариум" показал, как тренируется косатка Ная

Для косатки Наи из "Москвариума" проводят специальные "Инновационные сессии"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Для косатки Наи из "Москвариума" проводят специальные тренировки для стимуляции мыслительных процессов, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале столичного аквариума.
"Одним из видов тренировки в процессе взаимодействия с Наей является "инновационная сессия" — или "покажи новое". В ходе такой сессии тренер специальным жестом предлагает Нае каждый раз демонстрировать новое поведение. Например, в рамках этой инновационной сессии Ная сначала выпустила пузырьки воздуха вместе с покачиванием тела, а затем, спрятавшись за бортиком, показала тренеру хвост", — говорится в подписи.
Косатка Ная в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Косатка Ная выбрала себе любимую игрушку
22 мая, 13:58
В "Москвариуме" пояснили, что такой способ взаимодействия позволяет Нае проявить весь ее творческий потенциал и креативность, а также стимулирует ее мыслительные процессы.
В конце прошлого года у Наи появился детеныш. Это были первые в России роды косатки в искусственной среде. Но 27 января "Москвариум" сообщил, что детеныш погиб из-за декомпенсации на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать.
В мае в "Москвариуме" рассказали, что у Наи хороший аппетит, стабильная масса тела, отличные клинические и биохимические показатели крови. Тренеры разработали для нее насыщенную программу по обогащению среды.
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