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У посольства США в Москве начался концерт Shaman
У посольства США в Москве начался концерт Shaman - РИА Новости, 19.07.2024
У посольства США в Москве начался концерт Shaman
Концерт-митинг артиста Shaman (Ярослав Дронов) начался у посольства США в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:21
2024-07-19T22:21
2024-07-19T22:30
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Концерт-митинг артиста Shaman (Ярослав Дронов) начался у посольства США в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Shaman сообщил РИА Новости, что устроит концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве вечером в пятницу."Привет, Москва! Привет, Россия! Это Shaman! Они хотят нас отменить? Они не смогут нас отменить! Они не смогут нас запретить, удалить! У них ничего не выйдет! Мы им покажем. Они нас услышат!.. Нас миллионы, мы счастливы жить в России!" - сказал он со сцены, приветствуя всех, кто пришел на митинг.Концерт открылся новой песней артиста "Душа нараспашку" и клипом на нее.Российский флаг проецируют на здание американской дипмиссии в Москве в рамках концерта-митинга исполнителя Shaman. Звучат песни Shaman "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиции группы "Любэ" и других артистов.Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский.Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.
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Люди с плакатами и флагами у посольства США перед концертом-митингом Shaman
Люди с плакатами и флагами собираются на концерт-митинг Shaman у посольства США, передает корреспондент РИА Новости.
2024-07-19T22:21
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РИА Новости
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сша, москва, юлия чичерина, олег газманов, григорий лепс
США, Москва, Шоубиз, Юлия Чичерина, Олег Газманов, Григорий Лепс
У посольства США в Москве начался концерт Shaman
У посольства США в Москве начался концерт Shaman против блокировки на YouTube
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Концерт-митинг артиста Shaman (Ярослав Дронов) начался у посольства США в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Shaman сообщил РИА Новости, что устроит концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве вечером в пятницу.
"Привет, Москва! Привет, Россия! Это Shaman! Они хотят нас отменить? Они не смогут нас отменить! Они не смогут нас запретить, удалить! У них ничего не выйдет! Мы им покажем. Они нас услышат!.. Нас миллионы, мы счастливы жить в России!" - сказал он со сцены, приветствуя всех, кто пришел на митинг.
Концерт открылся новой песней артиста "Душа нараспашку" и клипом на нее.
Российский флаг проецируют на здание американской дипмиссии в Москве в рамках концерта-митинга исполнителя Shaman. Звучат песни Shaman "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиции группы "Любэ" и других артистов.
Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский.
Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса
, Олега Газманова
, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова
, убедился корреспондент РИА Новости.