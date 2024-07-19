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У здания посольства США в Москве начался концерт-митинг певца Shaman - РИА Новости, 19.07.2024
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Шоубиз
 
21:24 19.07.2024 (обновлено: 23:19 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/kontsert-1960840378.html
У здания посольства США в Москве начался концерт-митинг певца Shaman
У здания посольства США в Москве начался концерт-митинг певца Shaman - РИА Новости, 19.07.2024
У здания посольства США в Москве начался концерт-митинг певца Shaman
Перед посольством США в Москве начался концерт-митинг исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) против незаконной блокировки российских пользователей YouTube,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T21:24
2024-07-19T23:19
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Перед посольством США в Москве начался концерт-митинг исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) против незаконной блокировки российских пользователей YouTube, передает корреспондент РИА Новости."Привет, Москва! Привет, Россия! Это Shaman! Они хотят нас отменить? Они не смогут нас отменить! Они не смогут нас запретить, удалить! У них ничего не выйдет! Мы им покажем. Они нас услышат! &lt;...&gt; Нас миллионы, мы счастливы жить в России!" — произнес певец со сцены, приветствуя всех присутствующих. Артист начал концерт с исполнения новой песни "Душа нараспашку" и показал клип на нее.На кадрах с мероприятия видно, что там собрались сотни людей. На здание американской дипмиссии проецируется флаг России. Перед выступлением самого Shaman прозвучали его песни "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиция "Матушка" Татьяны Куртуковой, песни группы "Любэ" и других артистов."Мы пришли поддержать артиста Shaman в связи с тем, что его заблокировали, его творчество, его песни на YouTube-канале. Именно поэтому мы здесь и собрались", — рассказали агентству пришедшие на концерт-митинг девушки."Блокировать каналы наших артистов на YouTube — ненормально. Сейчас переходят все на другие площадки. А у тех, кто любит творчество Shaman, в сундучке своем все это есть, пересматриваем много раз. Лично я на "VK Видео", — поделилась еще одна участница мероприятия.В конце июня на сайте Еврокомиссии появились данные о введении санкций против Shaman из-за поддержки действий, которые "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После этого музыкант сообщил, что его канал на YouTube заблокировали.Под ограничительные меры также попали аккаунты Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.
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Люди с плакатами и флагами у посольства США перед концертом-митингом Shaman
Люди с плакатами и флагами собираются на концерт-митинг Shaman у посольства США, передает корреспондент РИА Новости.
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сша, москва, григорий лепс, олег газманов, юлия чичерина, еврокомиссия, youtube, общество, любэ, россия, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, США, Москва, Григорий Лепс, Олег Газманов, Юлия Чичерина, Еврокомиссия, YouTube, Общество, Любэ, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов)

У здания посольства США в Москве начался концерт-митинг певца Shaman

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Перед посольством США в Москве начался концерт-митинг исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) против незаконной блокировки российских пользователей YouTube, передает корреспондент РИА Новости.
"Привет, Москва! Привет, Россия! Это Shaman! Они хотят нас отменить? Они не смогут нас отменить! Они не смогут нас запретить, удалить! У них ничего не выйдет! Мы им покажем. Они нас услышат! <...> Нас миллионы, мы счастливы жить в России!" — произнес певец со сцены, приветствуя всех присутствующих.
Артист начал концерт с исполнения новой песни "Душа нараспашку" и показал клип на нее.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМитинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве.
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМитинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве.
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМитинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве.
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМитинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве.
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 4
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 4
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 4
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 4
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 4
На кадрах с мероприятия видно, что там собрались сотни людей. На здание американской дипмиссии проецируется флаг России. Перед выступлением самого Shaman прозвучали его песни "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиция "Матушка" Татьяны Куртуковой, песни группы "Любэ" и других артистов.
"Мы пришли поддержать артиста Shaman в связи с тем, что его заблокировали, его творчество, его песни на YouTube-канале. Именно поэтому мы здесь и собрались", — рассказали агентству пришедшие на концерт-митинг девушки.
"Блокировать каналы наших артистов на YouTube — ненормально. Сейчас переходят все на другие площадки. А у тех, кто любит творчество Shaman, в сундучке своем все это есть, пересматриваем много раз. Лично я на "VK Видео", — поделилась еще одна участница мероприятия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Зрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Зрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Зрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
Зрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube
Зрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 4
Зрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 4
Зрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 4
Зрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 4
Зрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 4
В конце июня на сайте Еврокомиссии появились данные о введении санкций против Shaman из-за поддержки действий, которые "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После этого музыкант сообщил, что его канал на YouTube заблокировали.
Под ограничительные меры также попали аккаунты Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.
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ШоубизСШАМоскваГригорий ЛепсОлег ГазмановЮлия ЧичеринаЕврокомиссияYouTubeОбществоЛюбэРоссияSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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