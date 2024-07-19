https://ria.ru/20240719/kontroller-1960806763.html

Контроллер домена от "Базальт СПО" успешно работает с разными ОС из России

Контроллер домена от "Базальт СПО" успешно работает с разными ОС из России - РИА Новости, 19.07.2024

Контроллер домена от "Базальт СПО" успешно работает с разными ОС из России

Программный комплекс "Альт Домен" (0+), разработанный "Базальт СПО", успешно управляет в единой облачной инфраструктуре операционными системами ведущих... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T19:34

2024-07-19T19:34

2024-07-19T19:34

технологии

россия

по (программное обеспечение)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960804350_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49ac5a43e50bc92a8e3e7d4663bd4b8e.png

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Программный комплекс "Альт Домен" (0+), разработанный "Базальт СПО", успешно управляет в единой облачной инфраструктуре операционными системами ведущих российских производителей; это подтвердили испытания, которые провела комиссия технических специалистов провайдера Cloud.ru (Клауд.ру), сообщает пресс-служба компании-разработчика."Сертифицированное решение централизованного управления аутентификацией на базе "Альт Домена" позволяет управлять политиками доступа для большого количества хостов и виртуальных машин. Проведена интеграция "Альт Домена" с системой контроля доступа привилегированных пользователей. Теперь задача поддержания жизненного цикла учетных записей и гибкое разграничение доступа к ресурсам легко решается даже для большого количества администраторов разных уровней. Уже началось масштабирование успешного опыта", — отметил директор департамента Cloud.ru. Михаил Крымский, слова которого приводятся в сообщении.Центр управления компьютерами и учетными записями пользователей "Альт Домен" входит в состав операционной системы "Альт СП Сервер" (0+.) и других ОС семейства "Альт". Он совместим с несколькими процессорными архитектурами.В ходе испытаний проверялись следующие параметры и функции: отказоустойчивость, создание, изменение и блокировка учетных записей пользователей и компьютеров, создание организационных подразделений и управление ими, управление парольными политиками в домене, распределение прав доступа, резервное копирование домена и другие, говорится в сообщении.В результате подтверждена корректная и надежная работа программного комплекса в облачной инфраструктуре. Он объединил серверы и учетные записи пользователей в единую систему.В состав экспериментального домена вошли несколько российских операционных систем от разных производителей. Все ОС успешно работали под управлением "Альт Домена". Были определены ролевые модели доступа к ресурсам, доказана возможность использовать решение для централизованного управления конфигурацией серверов."Разрабатывая "Альт Домен", мы создавали удобный инструмент для управления различными операционными системами, чтобы не ограничивать пользователей в выборе. Испытания показали, что он успешно справляется с поставленными задачами", — цитирует пресс-служба генерального директора "Базальт СПО" Сергея Трандина.ОС "Альт СП Сервер" сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и по четвертому классу защиты (сертификат № 3866). Ее можно использовать для работы с персональными данными и в государственных информационных системах (ГИА) первого класса защищенности, пояснили в компании.Реклама, ООО "Базальт СПО", ИНН 7714350892, erid: F7NfYUJCUneLt1fxUWQ7

https://ria.ru/20240719/sboj-1960803505.html

https://ria.ru/20240710/rosatom-1958826306.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, по (программное обеспечение)