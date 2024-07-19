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На Колыме вдвое снизили цену охоты на медведя

На Колыме вдвое снизили цену охоты на медведя - РИА Новости, 19.07.2024

На Колыме вдвое снизили цену охоты на медведя

Власти Магаданской области в два раза снизили стоимость путевки на охоту на медведя, чтобы сократить популяцию хищника, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:53

2024-07-19T12:53

2024-07-19T12:53

магаданская область

магадан

россия

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МАГАДАН, 19 июл - РИА Новости. Власти Магаданской области в два раза снизили стоимость путевки на охоту на медведя, чтобы сократить популяцию хищника, сообщает правительство региона. Численность хищников в регионе в последние годы значительно выросла, возникла необходимость в сокращении популяции. Прошлым летом в Магадане произошло несколько нападений медведей на людей. Три человека погибли, четверо были госпитализированы. Тогда охотоведы застрелили медведицу и медвежонка, которых посчитали виновными в гибели людей. "В Магаданской области снизилась стоимость путевки на добычу бурого медведя. Таким образом в регионе намерены сократить популяцию хищника в рамках охотничьего сезона. По данным госохотуправления Магаданской области, в регионе популяция бурого медведя насчитывает почти 18 тысяч особей. Согласно лимитам на предстоящий охотничий сезон, добыть можно 1708 особей", - говорится в сообщении.Уточняется, что для членов общества охотников стоимость добычи бурого медведя составит 4,5 тысячи рублей. Для охотников, не являющихся членами общества - 6 тысяч рублей. До снижения стоимость охоты составляла 6 тысяч рублей и 9 тысяч рублей соответственно.

https://ria.ru/20240623/magadan-1954851087.html

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магаданская область, магадан, россия