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На Колыме вдвое снизили цену охоты на медведя - РИА Новости, 19.07.2024
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12:53 19.07.2024
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На Колыме вдвое снизили цену охоты на медведя
На Колыме вдвое снизили цену охоты на медведя - РИА Новости, 19.07.2024
На Колыме вдвое снизили цену охоты на медведя
Власти Магаданской области в два раза снизили стоимость путевки на охоту на медведя, чтобы сократить популяцию хищника, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:53
2024-07-19T12:53
магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 19 июл - РИА Новости. Власти Магаданской области в два раза снизили стоимость путевки на охоту на медведя, чтобы сократить популяцию хищника, сообщает правительство региона. Численность хищников в регионе в последние годы значительно выросла, возникла необходимость в сокращении популяции. Прошлым летом в Магадане произошло несколько нападений медведей на людей. Три человека погибли, четверо были госпитализированы. Тогда охотоведы застрелили медведицу и медвежонка, которых посчитали виновными в гибели людей. &quot;В Магаданской области снизилась стоимость путевки на добычу бурого медведя. Таким образом в регионе намерены сократить популяцию хищника в рамках охотничьего сезона. По данным госохотуправления Магаданской области, в регионе популяция бурого медведя насчитывает почти 18 тысяч особей. Согласно лимитам на предстоящий охотничий сезон, добыть можно 1708 особей&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что для членов общества охотников стоимость добычи бурого медведя составит 4,5 тысячи рублей. Для охотников, не являющихся членами общества - 6 тысяч рублей. До снижения стоимость охоты составляла 6 тысяч рублей и 9 тысяч рублей соответственно.
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магаданская область, магадан, россия
Магаданская область, Магадан, Россия
На Колыме вдвое снизили цену охоты на медведя

На Колыме вдвое снизили цену на добычу медведя для сокращения его популяции

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Бурый медведь. Архивное фото
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МАГАДАН, 19 июл - РИА Новости. Власти Магаданской области в два раза снизили стоимость путевки на охоту на медведя, чтобы сократить популяцию хищника, сообщает правительство региона.
Численность хищников в регионе в последние годы значительно выросла, возникла необходимость в сокращении популяции. Прошлым летом в Магадане произошло несколько нападений медведей на людей. Три человека погибли, четверо были госпитализированы. Тогда охотоведы застрелили медведицу и медвежонка, которых посчитали виновными в гибели людей.
«

"В Магаданской области снизилась стоимость путевки на добычу бурого медведя. Таким образом в регионе намерены сократить популяцию хищника в рамках охотничьего сезона. По данным госохотуправления Магаданской области, в регионе популяция бурого медведя насчитывает почти 18 тысяч особей. Согласно лимитам на предстоящий охотничий сезон, добыть можно 1708 особей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для членов общества охотников стоимость добычи бурого медведя составит 4,5 тысячи рублей. Для охотников, не являющихся членами общества - 6 тысяч рублей. До снижения стоимость охоты составляла 6 тысяч рублей и 9 тысяч рублей соответственно.
Медведи. Камчатка - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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23 июня, 14:13
 
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