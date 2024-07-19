https://ria.ru/20240719/koktebel-1960764688.html

На территории Карадагского заповедника потушили лесной пожар

На территории Карадагского заповедника потушили лесной пожар - РИА Новости, 19.07.2024

На территории Карадагского заповедника потушили лесной пожар

В Крыму потушили крупный лесной пожар на территории Карадагского заповедника, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:54

2024-07-19T15:54

2024-07-19T16:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

коктебель

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Крыму потушили крупный лесной пожар на территории Карадагского заповедника, сообщили в пресс-службе МЧС."Лесной пожар на территории Карадагского заповедника в поселке городского типа Коктебель полностью ликвидирован. Площадь составила 40 гектаров", — говорится в релизе.Природный пожар в Коктебеле, у подножия Карадага, начался 15 июля. Горели сухая трава и кустарники. Из-за сухой и ветреной погоды огонь перекинулся на территорию заповедника. В Крыму установилась аномально жаркая погода. В Коктебеле температура днем достигала 38 градусов.

https://ria.ru/20240719/pozhary-1960628279.html

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, коктебель, россия, природные пожары в россии