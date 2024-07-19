https://ria.ru/20240719/koktebel-1960764688.html
На территории Карадагского заповедника потушили лесной пожар
На территории Карадагского заповедника потушили лесной пожар - РИА Новости, 19.07.2024
На территории Карадагского заповедника потушили лесной пожар
В Крыму потушили крупный лесной пожар на территории Карадагского заповедника, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:54
2024-07-19T15:54
2024-07-19T16:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
коктебель
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природные пожары в россии
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Крыму потушили крупный лесной пожар на территории Карадагского заповедника, сообщили в пресс-службе МЧС."Лесной пожар на территории Карадагского заповедника в поселке городского типа Коктебель полностью ликвидирован. Площадь составила 40 гектаров", — говорится в релизе.Природный пожар в Коктебеле, у подножия Карадага, начался 15 июля. Горели сухая трава и кустарники. Из-за сухой и ветреной погоды огонь перекинулся на территорию заповедника. В Крыму установилась аномально жаркая погода. В Коктебеле температура днем достигала 38 градусов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, коктебель, россия, природные пожары в россии
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Коктебель, Россия, Природные пожары в России
На территории Карадагского заповедника потушили лесной пожар
На территории Карадагского заповедника в Коктебеле потушили крупный лесной пожар