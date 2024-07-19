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На территории Карадагского заповедника потушили лесной пожар - РИА Новости, 19.07.2024
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15:54 19.07.2024 (обновлено: 16:29 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/koktebel-1960764688.html
На территории Карадагского заповедника потушили лесной пожар
На территории Карадагского заповедника потушили лесной пожар - РИА Новости, 19.07.2024
На территории Карадагского заповедника потушили лесной пожар
В Крыму потушили крупный лесной пожар на территории Карадагского заповедника, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:54
2024-07-19T16:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
коктебель
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Крыму потушили крупный лесной пожар на территории Карадагского заповедника, сообщили в пресс-службе МЧС.&quot;Лесной пожар на территории Карадагского заповедника в поселке городского типа Коктебель полностью ликвидирован. Площадь составила 40 гектаров&quot;, — говорится в релизе.Природный пожар в Коктебеле, у подножия Карадага, начался 15 июля. Горели сухая трава и кустарники. Из-за сухой и ветреной погоды огонь перекинулся на территорию заповедника. В Крыму установилась аномально жаркая погода. В Коктебеле температура днем достигала 38 градусов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, коктебель, россия, природные пожары в россии
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Коктебель, Россия, Природные пожары в России
На территории Карадагского заповедника потушили лесной пожар

На территории Карадагского заповедника в Коктебеле потушили крупный лесной пожар

© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение пожара в Коктебеле
Тушение пожара в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Тушение пожара в Коктебеле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Крыму потушили крупный лесной пожар на территории Карадагского заповедника, сообщили в пресс-службе МЧС.
«

"Лесной пожар на территории Карадагского заповедника в поселке городского типа Коктебель полностью ликвидирован. Площадь составила 40 гектаров", — говорится в релизе.

Природный пожар в Коктебеле, у подножия Карадага, начался 15 июля. Горели сухая трава и кустарники. Из-за сухой и ветреной погоды огонь перекинулся на территорию заповедника.

Общая площадь Карадагского заповедника превышает 2,8 тысячи гектаров, из них более 800 гектаров — это акватория Черного моря, около двух тысяч гектаров — сухопутная часть, территория древнего вулкана — массива Карадаг.

В Крыму установилась аномально жаркая погода. В Коктебеле температура днем достигала 38 градусов.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКоктебельРоссияПриродные пожары в России
 
 
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