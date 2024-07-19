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Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 19.07.2024

Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T06:49

2024-07-19T06:49

2024-07-19T06:58

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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность в том, что тот "по нему скучает"."Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Милуоки.Политик выразил уверенность в том, что сменившие его администрацию демократы во главе с президентом Джо Байденом "унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны"."Взгляните хотя бы на то, что происходит на Украине. Города попросту бомбят. Как люди могут жить в условиях, когда здания, массивные здания, попросту разрушаются до основания?" - задался вопросом Трамп.

https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

сша

кндр (северная корея)

милуоки

украина

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