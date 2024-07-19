Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном
Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном при переизбрании
© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018. Архивное фото
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность в том, что тот "по нему скучает".
"Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Милуоки.
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Политик выразил уверенность в том, что сменившие его администрацию демократы во главе с президентом Джо Байденом "унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны".
"Взгляните хотя бы на то, что происходит на Украине. Города попросту бомбят. Как люди могут жить в условиях, когда здания, массивные здания, попросту разрушаются до основания?" - задался вопросом Трамп.
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