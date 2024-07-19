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Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 19.07.2024
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06:49 19.07.2024 (обновлено: 06:58 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/kndr-1960618787.html
Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном
Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T06:49
2024-07-19T06:58
в мире
сша
ким чен ын
дональд трамп
кндр (северная корея)
милуоки
украина
джо байден
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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность в том, что тот "по нему скучает"."Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Милуоки.Политик выразил уверенность в том, что сменившие его администрацию демократы во главе с президентом Джо Байденом "унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны"."Взгляните хотя бы на то, что происходит на Украине. Города попросту бомбят. Как люди могут жить в условиях, когда здания, массивные здания, попросту разрушаются до основания?" - задался вопросом Трамп.
https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html
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сша
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милуоки
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в мире, сша, ким чен ын, дональд трамп, кндр (северная корея), милуоки, украина, джо байден, президентские выборы в сша
В мире, США, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, КНДР (Северная Корея), Милуоки, Украина, Джо Байден, Президентские выборы в США
Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном при переизбрании

© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018. Архивное фото
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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность в том, что тот "по нему скучает".
"Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Милуоки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп выбрал преемника и мир с Россией
16 июля, 10:07
Политик выразил уверенность в том, что сменившие его администрацию демократы во главе с президентом Джо Байденом "унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны".
"Взгляните хотя бы на то, что происходит на Украине. Города попросту бомбят. Как люди могут жить в условиях, когда здания, массивные здания, попросту разрушаются до основания?" - задался вопросом Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
 
В миреСШАКим Чен ЫнДональд ТрампКНДР (Северная Корея)МилуокиУкраинаДжо БайденПрезидентские выборы в США
 
 
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