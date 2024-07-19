https://ria.ru/20240719/kndr-1960599993.html

Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию

Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию - РИА Новости, 19.07.2024

Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, сообщает государственная... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T00:17

2024-07-19T00:17

2024-07-19T01:03

россия

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, сообщает государственная радиостанции "Голос Кореи".Детали встречи пока не сообщаются.Замминистра обороны Алексей Криворучко входил в состав российской делегации, которая посетила Пхеньян месяц назад.

https://ria.ru/20240710/mid-1958785818.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)