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Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию
Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию - РИА Новости, 19.07.2024
Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию
Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, сообщает государственная... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T00:17
2024-07-19T00:17
2024-07-19T01:03
россия
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, сообщает государственная радиостанции "Голос Кореи".Детали встречи пока не сообщаются.Замминистра обороны Алексей Криворучко входил в состав российской делегации, которая посетила Пхеньян месяц назад.
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россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию
"Голос Кореи": Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с Криворучко