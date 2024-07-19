Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 19.07.2024 (обновлено: 01:03 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/kndr-1960599993.html
Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию
Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию - РИА Новости, 19.07.2024
Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию
Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, сообщает государственная... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T00:17
2024-07-19T01:03
россия
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_915:0:3072:1213_1920x0_80_0_0_606493adfd934f41e6b600bba1bce6fe.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, сообщает государственная радиостанции "Голос Кореи".Детали встречи пока не сообщаются.Замминистра обороны Алексей Криворучко входил в состав российской делегации, которая посетила Пхеньян месяц назад.
https://ria.ru/20240710/mid-1958785818.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_08b20734c8b2fbc26e69d22d596b9bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию

"Голос Кореи": Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с Криворучко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, сообщает государственная радиостанции "Голос Кореи".
Детали встречи пока не сообщаются.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Договор с КНДР меняет баланс сил в Азии, заявили в МИД России
10 июля, 16:55
Замминистра обороны Алексей Криворучко входил в состав российской делегации, которая посетила Пхеньян месяц назад.
 
РоссияКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала