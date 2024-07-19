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В Китае пять человек погибли и восемь пропали из-за наводнений
В Китае пять человек погибли и восемь пропали из-за наводнений - РИА Новости, 19.07.2024
В Китае пять человек погибли и восемь пропали из-за наводнений
Пять человек погибли, восемь пропали без вести из-за наводнений в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает в пятницу агентство Синьхуа. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:13
2024-07-19T14:13
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Пять человек погибли, восемь пропали без вести из-за наводнений в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает в пятницу агентство Синьхуа. Отмечается, что в период с 7.00 (2.00 мск) 16 июля по 10.00 (5.00 мск) 17 июля в городском округе Баоцзи не прекращались проливные дожди, среднее количество осадков составило 89,8 миллиметров. Из-за ливней и наводнений были повреждены четыре дороги национального и провинциального значения, размыты более 40 проселочных дорог и разрушен 21 мост. Местные власти подтвердили, что по состоянию на 18.00 (13.00 мск) 18 июля пять человек погибли и восемь пропали без вести. Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются.
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в мире, шэньси, китай
В Китае пять человек погибли и восемь пропали из-за наводнений
Синьхуа: пять человек погибли, восемь пропали без вести из-за наводнений в Китае
ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости.
Пять человек погибли, восемь пропали без вести из-за наводнений в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает в пятницу агентство Синьхуа
.
Отмечается, что в период с 7.00 (2.00 мск) 16 июля по 10.00 (5.00 мск) 17 июля в городском округе Баоцзи не прекращались проливные дожди, среднее количество осадков составило 89,8 миллиметров. Из-за ливней и наводнений были повреждены четыре дороги национального и провинциального значения, размыты более 40 проселочных дорог и разрушен 21 мост.
Местные власти подтвердили, что по состоянию на 18.00 (13.00 мск) 18 июля пять человек погибли и восемь пропали без вести.
Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются.