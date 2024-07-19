https://ria.ru/20240719/kitaj-1960688903.html

В Китае прокомментировали проведение Японией морских учений с Тайванем

В Китае прокомментировали проведение Японией морских учений с Тайванем - РИА Новости, 19.07.2024

В Китае прокомментировали проведение Японией морских учений с Тайванем

Китай крайне недоволен проведением Японией совместных морских учений с Тайванем, выступает решительно против этого, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:42

2024-07-19T12:42

2024-07-19T12:48

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ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Китай крайне недоволен проведением Японией совместных морских учений с Тайванем, выступает решительно против этого, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее телеканал NHK сообщил, что патрульные корабли береговой охраны Японии и Тайваня утром в четверг провели первые совместные учения по поисково-спасательным работам. "Мы крайне недовольны проведением совместных морских учений Японии и Тайваня, выступаем решительно против этого и уже сделали японской стороне строгое представление", - сказал Линь Цзянь. Он напомнил, что Япония взяла на себя обязательства по тайваньскому вопросу, в том числе не поддерживать независимость Тайваня. По его словам, Япония должна следовать этой позиции и принципам. Япония и администрация Тайваня не имеют дипломатических отношений, но в 2017 году они подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в поисково-спасательных работах в случае морских происшествий через соответствующие организации. Учения, прошедшие в четверг, проводились в рамках обменов между этими организациями. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240204/ucheniya-1925335404.html

https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947788422.html

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в мире, япония, тайвань, китай