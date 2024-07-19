https://ria.ru/20240719/kisin-1960790082.html
Пианиста Кисина* признали иноагентом
Пианиста Кисина* признали иноагентом - РИА Новости, 19.07.2024
Пианиста Кисина* признали иноагентом
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, а также еще трех человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:07
2024-07-19T17:07
2024-07-19T17:08
россия
евгений кисин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20717/75/207177545_0:149:3025:1851_1920x0_80_0_0_375f33bfcc510bc8fff8a2ea9be448b2.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, а также еще трех человек, сообщается на сайте ведомства."Девятнацатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. И. Кисин*, Г. А. Михнов-Вайтенко*, Д. А. Цибирев*, а также Ю. Б. Швец*", - говорится в сообщении.Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключена некоммерческая организация фонд "Правовая инициатива".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20717/75/207177545_179:0:2846:2000_1920x0_80_0_0_5c34bcc0054b33465fca149212588b54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений кисин
Пианиста Кисина* признали иноагентом
Минюст внес пианиста Евгения Кисина в реестр иноагентов
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости.
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, а также еще трех человек, сообщается на сайте
ведомства.
"Девятнацатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. И. Кисин*, Г. А. Михнов-Вайтенко*, Д. А. Цибирев*, а также Ю. Б. Швец*", - говорится в сообщении.
Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключена некоммерческая организация фонд "Правовая инициатива".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.