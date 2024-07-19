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Пианиста Кисина* признали иноагентом - РИА Новости, 19.07.2024
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17:07 19.07.2024 (обновлено: 17:08 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/kisin-1960790082.html
Пианиста Кисина* признали иноагентом
Пианиста Кисина* признали иноагентом - РИА Новости, 19.07.2024
Пианиста Кисина* признали иноагентом
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, а также еще трех человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:07
2024-07-19T17:08
россия
евгений кисин
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, а также еще трех человек, сообщается на сайте ведомства."Девятнацатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. И. Кисин*, Г. А. Михнов-Вайтенко*, Д. А. Цибирев*, а также Ю. Б. Швец*", - говорится в сообщении.Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключена некоммерческая организация фонд "Правовая инициатива".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, евгений кисин
Россия, Евгений Кисин
Пианиста Кисина* признали иноагентом

Минюст внес пианиста Евгения Кисина в реестр иноагентов

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПианист Евгений Игоревич Кисин*
Пианист Евгений Игоревич Кисин* - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Пианист Евгений Игоревич Кисин*. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, а также еще трех человек, сообщается на сайте ведомства.
"Девятнацатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. И. Кисин*, Г. А. Михнов-Вайтенко*, Д. А. Цибирев*, а также Ю. Б. Швец*", - говорится в сообщении.
Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключена некоммерческая организация фонд "Правовая инициатива".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
РоссияЕвгений Кисин
 
 
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