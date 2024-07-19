https://ria.ru/20240719/kisin-1960790082.html

Пианиста Кисина* признали иноагентом

Пианиста Кисина* признали иноагентом - РИА Новости, 19.07.2024

Пианиста Кисина* признали иноагентом

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, а также еще трех человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:07

2024-07-19T17:07

2024-07-19T17:08

россия

евгений кисин

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, а также еще трех человек, сообщается на сайте ведомства."Девятнацатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. И. Кисин*, Г. А. Михнов-Вайтенко*, Д. А. Цибирев*, а также Ю. Б. Швец*", - говорится в сообщении.Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключена некоммерческая организация фонд "Правовая инициатива".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

россия

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2024

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россия, евгений кисин