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Хуситы взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве
Хуситы взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве - РИА Новости, 19.07.2024
Хуситы взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве
Члены правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) пообещали раскрыть детали "военной операции" в Тель-Авиве на фоне взрыва в городе, передает... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:43
2024-07-19T05:43
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Члены правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) пообещали раскрыть детали "военной операции" в Тель-Авиве на фоне взрыва в городе, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление движения."Движение раскроет детали о военной операции, целью которой стал Тель-Авив", - говорится в сообщении агентства.Ранее газета Jerusalem Post сообщила о взрыве в Тель-Авиве. По данным издания, один человек погиб и еще семеро получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва стало "падение воздушного объекта". Сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США.
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в мире, тель-авив, ансар алла, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Тель-Авив, Ансар Алла, Йемен, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Хуситы взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве
Рейтер: йеменские хуситы пообещали раскрыть детали военной операции в Тель-Авиве