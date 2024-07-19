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Хуситы взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве

Хуситы взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве - РИА Новости, 19.07.2024

Хуситы взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве

Члены правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) пообещали раскрыть детали "военной операции" в Тель-Авиве на фоне взрыва в городе, передает... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:43

2024-07-19T05:43

2024-07-19T05:47

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тель-авив

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йемен

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Члены правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) пообещали раскрыть детали "военной операции" в Тель-Авиве на фоне взрыва в городе, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление движения."Движение раскроет детали о военной операции, целью которой стал Тель-Авив", - говорится в сообщении агентства.Ранее газета Jerusalem Post сообщила о взрыве в Тель-Авиве. По данным издания, один человек погиб и еще семеро получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва стало "падение воздушного объекта". Сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США.

https://ria.ru/20240719/konflikt-1915630213.html

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в мире, тель-авив, ансар алла, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша