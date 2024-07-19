https://ria.ru/20240719/kashin-1960775358.html

Журналиста Кашина* объявили в розыск

Журналиста Кашина* объявили в розыск - РИА Новости, 19.07.2024

Журналиста Кашина* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:29

2024-07-19T16:29

2024-07-19T17:18

россия

происшествия

олег кашин

лондон

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина*, следует из базы ведомства."Олег Владимирович Кашин*, 17.06.1980. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указывается.Кашин отреагировал на объявление в розыск, написав в Instagram**, что ему "неприятно".Кашин* работал, в частности, в газетах "Коммерсант", "Известия". С 2016 года проживает в Лондоне.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240717/rozysk-1960201393.html

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2024

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россия, происшествия, олег кашин, лондон