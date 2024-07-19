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Журналиста Кашина* объявили в розыск - РИА Новости, 19.07.2024
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16:29 19.07.2024 (обновлено: 17:18 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/kashin-1960775358.html
Журналиста Кашина* объявили в розыск
Журналиста Кашина* объявили в розыск - РИА Новости, 19.07.2024
Журналиста Кашина* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:29
2024-07-19T17:18
россия
происшествия
олег кашин
лондон
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина*, следует из базы ведомства."Олег Владимирович Кашин*, 17.06.1980. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указывается.Кашин отреагировал на объявление в розыск, написав в Instagram**, что ему "неприятно".Кашин* работал, в частности, в газетах "Коммерсант", "Известия". С 2016 года проживает в Лондоне.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240717/rozysk-1960201393.html
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россия, происшествия, олег кашин, лондон
Россия, Происшествия, Олег Кашин, Лондон
Журналиста Кашина* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЖурналист-иноагент Олег Кашин. Архив
Журналист-иноагент Олег Кашин. Архив - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Журналист-иноагент Олег Кашин. Архив. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина*, следует из базы ведомства.
"Олег Владимирович Кашин*, 17.06.1980. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
© МВД РоссииОриентировка на розыск Олега Кашина
Ориентировка на розыск Олега Кашина - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© МВД России
Ориентировка на розыск Олега Кашина
Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
Кашин отреагировал на объявление в розыск, написав в Instagram**, что ему "неприятно".
Кашин* работал, в частности, в газетах "Коммерсант", "Известия". С 2016 года проживает в Лондоне.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова*
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РоссияПроисшествияОлег КашинЛондон
 
 
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