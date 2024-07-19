Прокурор рассказал об отношении финнов к русским в Карелии в годы ВОВ
Прокурор: финны относились к русским в годы войны с беспощадной жестокостью
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Финны относились к русскому гражданскому населению и советским военнопленным в годы Великой Отечественной войны с беспощадной жестокостью, сообщил прокурор Карелии Дмитрий Харченков.
В пятницу Верховный суд Карелии начал рассмотрение дела по заявлению прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны.
"Выступая на стороне Германии, Финляндия в первую очередь планировала расширить свои границы за счет Карело-Финской ССР... Руководством Финляндии на начало военных действий разработан свой план работы на оккупированных землях СССР, так называемый план некоторых мероприятий в Восточной Карелии. В основу финской оккупации был положен принцип сегрегации. Так, родственные финнам народы – карелы, вепсы, ингерманландцы – должны были стать гражданами Финляндии, а иное население, преимущественно русское, изолировалось и заключалось в концлагеря с целью дальнейшего выселения на территории, оккупированные нацистской Германией… Финны относились к русскому гражданскому населению и советским военнопленным с беспощадной жестокостью", - сказал Харченков на заседании суда.
Трансляция заседания суда ведется проектом "Без срока давности".
Ранее в Верховный суд Карелии поступило заявление прокурора республики о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время – республика Карелия) в 1941–1945 годах.
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С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Как сообщала Генпрокуратура России, в период оккупации "финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных". Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысячи. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных.
Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура.