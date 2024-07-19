https://ria.ru/20240719/jak-52-1960736162.html

В МВД Армении уточнили модель самолета, который разбился пол Ереваном

В МВД Армении уточнили модель самолета, который разбился пол Ереваном - РИА Новости, 19.07.2024

В МВД Армении уточнили модель самолета, который разбился пол Ереваном

Утром под Ереваном разбился самолет Як-52, а не Ан-2, уточнило МВД Армении. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:54

2024-07-19T14:54

2024-07-19T14:55

в мире

ереван

армения

ан-2

як-52

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ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Утром под Ереваном разбился самолет Як-52, а не Ан-2, уточнило МВД Армении. "Обновление: предварительно сообщалось о модели самолета Ан-2. По подтвержденным данным, это был самолет Як-52", - говорится в сообщении. В 8.30 мск в министерство поступила информация, что вблизи города Егвард в 18 километрах от Еревана разбился самолет Ан-2, погибли два человека. Армянское минобороны заявило, что упавший самолет был учебно-тренировочным и состоял на балансе военного ведомства.

https://ria.ru/20240525/pashinyan-1948295825.html

ереван

армения

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в мире, ереван, армения, ан-2, як-52