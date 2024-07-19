https://ria.ru/20240719/izrail-1960810092.html

Израиль нарушает право палестинцев на самоопределение, заявил суд ООН

Израиль нарушает право палестинцев на самоопределение, заявил суд ООН - РИА Новости, 19.07.2024

Израиль нарушает право палестинцев на самоопределение, заявил суд ООН

Международный суд ООН считает, что действия Израиля нарушают право палестинцев на самоопределение, заявил на заседании в пятницу председатель суда Наваф Салам. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:08

2024-07-19T18:08

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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Международный суд ООН считает, что действия Израиля нарушают право палестинцев на самоопределение, заявил на заседании в пятницу председатель суда Наваф Салам. Международный суд ООН в пятницу выносит консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. "В результате политики и практики Израиля, которая продолжается десятилетиями, палестинский народ был лишен права на самоопределение в течение длительного периода, а продолжение этих действий подрывает осуществление этого права и в будущем. По этим причинам суд считает, что незаконная политика и практика Израиля нарушают обязательство Израиля уважать право палестинского народа на самоопределение", - заявил Салам на заседании суда в Гааге. В Международном суде ООН в Гааге 19-26 февраля прошли слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. В ходе заседаний выступили более 50 государств и три международные организации - Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Африканский союз. Делегация Палестины призвала суд признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий, так как это может быть последней надеждой на создание двух государств. 30 декабря 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой запросила Международный суд ООН вынести консультативное заключение о том, каковы последствия продолжающихся Израилем нарушений права палестинского народа на самоопределение "после его длительной оккупации, заселения и аннексии палестинских территорий" и мер, направленных на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима и принятия Израилем соответствующих дискриминационных законодательств; а также как вышеупомянутые политики и практики Израиля влияют на правовой статус оккупации и каковы правовые последствия этого статуса для всех государств и ООН. Правом запрашивать консультативное заключение Международного суда ООН обладают пять органов ООН, в том числе Генассамблея, и 16 специализированных учреждений системы ООН. В отличие от решений суда ООН, его консультативные заключения обязательной силы не имеют. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

https://ria.ru/20240719/konflikt-1915630213.html

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