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Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине
Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине - РИА Новости, 19.07.2024
Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине
Израиль должен выплатить репарации за ущерб, нанесенный в ходе оккупации им палестинских территорий, заявил в пятницу председатель Международного суда ООН Наваф РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:01
2024-07-19T18:01
2024-07-19T18:08
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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Израиль должен выплатить репарации за ущерб, нанесенный в ходе оккупации им палестинских территорий, заявил в пятницу председатель Международного суда ООН Наваф Салам. Международный суд ООН в пятницу выносит консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. "Суд считает, что государство Израиль обязано выплатить репарации за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам на оккупированных палестинских территориях", - заявил Салам на заседании суда в Гааге.
https://ria.ru/20240719/sud-oon-1960780454.html
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в мире, израиль, гаага, оон
В мире, Израиль, Гаага, ООН
Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине
Суд ООН: Израиль должен выплатить Палестине репарации за ущерб от оккупации