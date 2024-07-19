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Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине - РИА Новости, 19.07.2024
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18:01 19.07.2024 (обновлено: 18:08 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/izrail-1960808142.html
Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине
Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине - РИА Новости, 19.07.2024
Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине
Израиль должен выплатить репарации за ущерб, нанесенный в ходе оккупации им палестинских территорий, заявил в пятницу председатель Международного суда ООН Наваф РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:01
2024-07-19T18:08
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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Израиль должен выплатить репарации за ущерб, нанесенный в ходе оккупации им палестинских территорий, заявил в пятницу председатель Международного суда ООН Наваф Салам. Международный суд ООН в пятницу выносит консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. "Суд считает, что государство Израиль обязано выплатить репарации за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам на оккупированных палестинских территориях", - заявил Салам на заседании суда в Гааге.
https://ria.ru/20240719/sud-oon-1960780454.html
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в мире, израиль, гаага, оон
В мире, Израиль, Гаага, ООН
Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине

Суд ООН: Израиль должен выплатить Палестине репарации за ущерб от оккупации

© AP Photo / Phil NijhuisПредседатель Международного суда ООН Наваф Салам выносит консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий
Председатель Международного суда ООН Наваф Салам выносит консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Phil Nijhuis
Председатель Международного суда ООН Наваф Салам выносит консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий
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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Израиль должен выплатить репарации за ущерб, нанесенный в ходе оккупации им палестинских территорий, заявил в пятницу председатель Международного суда ООН Наваф Салам.
Международный суд ООН в пятницу выносит консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий.
"Суд считает, что государство Израиль обязано выплатить репарации за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам на оккупированных палестинских территориях", - заявил Салам на заседании суда в Гааге.
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