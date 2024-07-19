https://ria.ru/20240719/izrail-1960808142.html

Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине

Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине - РИА Новости, 19.07.2024

Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине

Израиль должен выплатить репарации за ущерб, нанесенный в ходе оккупации им палестинских территорий, заявил в пятницу председатель Международного суда ООН Наваф РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:01

2024-07-19T18:01

2024-07-19T18:08

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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Израиль должен выплатить репарации за ущерб, нанесенный в ходе оккупации им палестинских территорий, заявил в пятницу председатель Международного суда ООН Наваф Салам. Международный суд ООН в пятницу выносит консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. "Суд считает, что государство Израиль обязано выплатить репарации за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам на оккупированных палестинских территориях", - заявил Салам на заседании суда в Гааге.

https://ria.ru/20240719/sud-oon-1960780454.html

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