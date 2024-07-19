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В Израиле назвали причину взрыва в Тель-Авиве
В Израиле назвали причину взрыва в Тель-Авиве - РИА Новости, 19.07.2024
В Израиле назвали причину взрыва в Тель-Авиве
Причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение "воздушной цели", сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:48
2024-07-19T05:48
2024-07-19T11:19
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение "воздушной цели", сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем, рядом со зданием консульства США. "Первоначальное расследование показывает, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели. Инцидент тщательно изучается", — заявила пресс-служба армии. Как сообщается, ВВС Израиля усилили патрулирование для защиты израильского воздушного пространства.Высокопоставленный офицер полиции сообщил, что взрыв произошел в воздухе."У нас есть свидетельства гражданских лиц, которые говорят о красном комке в небе. Это объясняет, что взрыв произошел не в здании или на земле", — заявил он газете "Гаарец".
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в мире, тель-авив, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле назвали причину взрыва в Тель-Авиве
Армия Израиля: причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение воздушной цели
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение "воздушной цели", сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем, рядом со зданием консульства США
.
"Первоначальное расследование показывает, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели. Инцидент тщательно изучается", — заявила пресс-служба армии.
Как сообщается, ВВС Израиля усилили патрулирование для защиты израильского воздушного пространства.
Высокопоставленный офицер полиции сообщил, что взрыв произошел в воздухе.
"У нас есть свидетельства гражданских лиц, которые говорят о красном комке в небе. Это объясняет, что взрыв произошел не в здании или на земле", — заявил он газете "Гаарец".