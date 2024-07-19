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В Израиле назвали причину взрыва в Тель-Авиве - РИА Новости, 19.07.2024
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05:48 19.07.2024 (обновлено: 11:19 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/izrail-1960615276.html
В Израиле назвали причину взрыва в Тель-Авиве
В Израиле назвали причину взрыва в Тель-Авиве - РИА Новости, 19.07.2024
В Израиле назвали причину взрыва в Тель-Авиве
Причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение "воздушной цели", сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:48
2024-07-19T11:19
в мире
тель-авив
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение "воздушной цели", сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем, рядом со зданием консульства США. "Первоначальное расследование показывает, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели. Инцидент тщательно изучается", — заявила пресс-служба армии. Как сообщается, ВВС Израиля усилили патрулирование для защиты израильского воздушного пространства.Высокопоставленный офицер полиции сообщил, что взрыв произошел в воздухе."У нас есть свидетельства гражданских лиц, которые говорят о красном комке в небе. Это объясняет, что взрыв произошел не в здании или на земле", — заявил он газете "Гаарец".
https://ria.ru/20240719/khusity-1960615104.html
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в мире, тель-авив, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле назвали причину взрыва в Тель-Авиве

Армия Израиля: причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение воздушной цели

© AP Photo / Oded BaliltyВзрыв в Тель-Авиве, рядом со зданием консульства США
Взрыв в Тель-Авиве, рядом со зданием консульства США - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Взрыв в Тель-Авиве, рядом со зданием консульства США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение "воздушной цели", сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем, рядом со зданием консульства США.
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"Первоначальное расследование показывает, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели. Инцидент тщательно изучается", — заявила пресс-служба армии.
Как сообщается, ВВС Израиля усилили патрулирование для защиты израильского воздушного пространства.
Высокопоставленный офицер полиции сообщил, что взрыв произошел в воздухе.
"У нас есть свидетельства гражданских лиц, которые говорят о красном комке в небе. Это объясняет, что взрыв произошел не в здании или на земле", — заявил он газете "Гаарец".
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В миреТель-АвивСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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