https://ria.ru/20240719/izrail-1960615276.html

В Израиле назвали причину взрыва в Тель-Авиве

В Израиле назвали причину взрыва в Тель-Авиве - РИА Новости, 19.07.2024

В Израиле назвали причину взрыва в Тель-Авиве

Причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение "воздушной цели", сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:48

2024-07-19T05:48

2024-07-19T11:19

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение "воздушной цели", сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем, рядом со зданием консульства США. "Первоначальное расследование показывает, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели. Инцидент тщательно изучается", — заявила пресс-служба армии. Как сообщается, ВВС Израиля усилили патрулирование для защиты израильского воздушного пространства.Высокопоставленный офицер полиции сообщил, что взрыв произошел в воздухе."У нас есть свидетельства гражданских лиц, которые говорят о красном комке в небе. Это объясняет, что взрыв произошел не в здании или на земле", — заявил он газете "Гаарец".

https://ria.ru/20240719/khusity-1960615104.html

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в мире, тель-авив, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году