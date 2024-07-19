Рейтинг@Mail.ru
Глобальный IT-сбой затронул операторов критической инфраструктуры в ФРГ - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/it-sboj-1960715623.html
Глобальный IT-сбой затронул операторов критической инфраструктуры в ФРГ
Глобальный IT-сбой затронул операторов критической инфраструктуры в ФРГ - РИА Новости, 19.07.2024
Глобальный IT-сбой затронул операторов критической инфраструктуры в ФРГ
Глобальный IT-сбой затронул компании-операторы критической инфраструктуры в Германии, заявил в пятницу официальный представитель МВД ФРГ Мехмет Ата. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:49
2024-07-19T13:49
в мире
технологии
германия
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-сбой затронул компании-операторы критической инфраструктуры в Германии, заявил в пятницу официальный представитель МВД ФРГ Мехмет Ата. "Затронуты также и компании в Германии, в том числе и операторы критической инфраструктуры", - сказал он на пресс-конференции кабмина. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
https://ria.ru/20240521/pereboi-1947355956.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, германия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Германия, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Глобальный IT-сбой затронул операторов критической инфраструктуры в ФРГ

МВД Германии: IT-сбой затронул компании-операторы критической инфраструктуры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-сбой затронул компании-операторы критической инфраструктуры в Германии, заявил в пятницу официальный представитель МВД ФРГ Мехмет Ата.
«
"Затронуты также и компании в Германии, в том числе и операторы критической инфраструктуры", - сказал он на пресс-конференции кабмина.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Мужчина звонит по телефону на фоне клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Германии возникли масштабные перебои со связью, пишет Bild
21 мая, 11:03
 
В миреТехнологииГерманияГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала