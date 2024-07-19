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Глобальный IT-сбой затронул операторов критической инфраструктуры в ФРГ
Глобальный IT-сбой затронул операторов критической инфраструктуры в ФРГ - РИА Новости, 19.07.2024
Глобальный IT-сбой затронул операторов критической инфраструктуры в ФРГ
Глобальный IT-сбой затронул компании-операторы критической инфраструктуры в Германии, заявил в пятницу официальный представитель МВД ФРГ Мехмет Ата. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:49
2024-07-19T13:49
2024-07-19T13:49
в мире
технологии
германия
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный IT-сбой затронул компании-операторы критической инфраструктуры в Германии, заявил в пятницу официальный представитель МВД ФРГ Мехмет Ата. "Затронуты также и компании в Германии, в том числе и операторы критической инфраструктуры", - сказал он на пресс-конференции кабмина. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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в мире, технологии, германия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Германия, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Глобальный IT-сбой затронул операторов критической инфраструктуры в ФРГ
МВД Германии: IT-сбой затронул компании-операторы критической инфраструктуры