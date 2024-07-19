https://ria.ru/20240719/ispaniya-1960637477.html
В Испании заявили о проблемах в компьютерной системе аэропортов
В Испании заявили о проблемах в компьютерной системе аэропортов - РИА Новости, 19.07.2024
В Испании заявили о проблемах в компьютерной системе аэропортов
Аэропорты Испании столкнулись с "инцидентом в компьютерной системе", это может привести к задержкам рейсов, сообщила в соцсети X компания-оператор Aena,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:08
2024-07-19T10:08
2024-07-19T10:23
испания
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аэропорты Испании столкнулись с "инцидентом в компьютерной системе", это может привести к задержкам рейсов, сообщила в соцсети X компания-оператор Aena, занимающаяся управлением аэропортов."В связи с инцидентом в компьютерной системе в системах Aena и аэропортах Испании наблюдаются изменения (в работе), что может привести к задержкам. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее", - сообщается на странице Aena.Как отмечает оператор, на данный момент операции проводятся с использованием ручных систем.
https://ria.ru/20240719/samolety-1960634594.html
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испания, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире
Испания, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, В мире