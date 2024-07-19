Рейтинг@Mail.ru
В Испании заявили о проблемах в компьютерной системе аэропортов - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 19.07.2024 (обновлено: 10:23 19.07.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240719/ispaniya-1960637477.html
В Испании заявили о проблемах в компьютерной системе аэропортов
В Испании заявили о проблемах в компьютерной системе аэропортов - РИА Новости, 19.07.2024
В Испании заявили о проблемах в компьютерной системе аэропортов
Аэропорты Испании столкнулись с "инцидентом в компьютерной системе", это может привести к задержкам рейсов, сообщила в соцсети X компания-оператор Aena,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:08
2024-07-19T10:23
испания
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150029/88/1500298882_0:0:2362:1329_1920x0_80_0_0_683b679ccaeb4e0a9546fce07a9c0ef5.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аэропорты Испании столкнулись с "инцидентом в компьютерной системе", это может привести к задержкам рейсов, сообщила в соцсети X компания-оператор Aena, занимающаяся управлением аэропортов."В связи с инцидентом в компьютерной системе в системах Aena и аэропортах Испании наблюдаются изменения (в работе), что может привести к задержкам. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее", - сообщается на странице Aena.Как отмечает оператор, на данный момент операции проводятся с использованием ручных систем.
https://ria.ru/20240719/samolety-1960634594.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150029/88/1500298882_207:0:2023:1362_1920x0_80_0_0_bff9648c2428f1e5bcbe3b9cd5262e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
испания, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире
Испания, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, В мире

В Испании заявили о проблемах в компьютерной системе аэропортов

CC BY 2.0 / Iberia Airlines / Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
CC BY 2.0 / Iberia Airlines /
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аэропорты Испании столкнулись с "инцидентом в компьютерной системе", это может привести к задержкам рейсов, сообщила в соцсети X компания-оператор Aena, занимающаяся управлением аэропортов.
«
"В связи с инцидентом в компьютерной системе в системах Aena и аэропортах Испании наблюдаются изменения (в работе), что может привести к задержкам. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее", - сообщается на странице Aena.
Как отмечает оператор, на данный момент операции проводятся с использованием ручных систем.
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В США произошел масштабный сбой в работе авиакомпаний
Вчера, 09:51
 
ИспанияГлобальный сбой в работе банков и авиакомпанийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала