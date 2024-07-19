В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования
Под Иркутском у жителей ДНТ изъяли 500 единиц майнингового оборудования
© Следком38/TelegramМайнинговое оборудование, изъятое у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты под Иркутском. 19 июля 2024
Майнинговое оборудование, изъятое у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты под Иркутском. 19 июля 2024
ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Под Иркутском изъяли 500 единиц майнингового оборудования у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В Иркутской области по факту незаконного потребления электроэнергии возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере.
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"Жители ДНТ "Уютное" и ТСН "Молодежное" в Иркутском районе разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население Иркутского района. Путем обмана подозреваемые причинили имущественный ущерб более 200 миллионов рублей. Создана следственная группа, проведены обыски, изъято майнинговое оборудование", - говорится в сообщении
Отмечается, что злоумышленники производили оплату потребления электроэнергии по льготному тарифу для бытовых нужд.
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