https://ria.ru/20240719/irkutsk-1960739234.html

В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования

В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования - РИА Новости, 19.07.2024

В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования

Под Иркутском изъяли 500 единиц майнингового оборудования у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:04

2024-07-19T15:04

2024-07-19T17:58

происшествия

жкх

иркутская область

иркутский район

россия

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ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Под Иркутском изъяли 500 единиц майнингового оборудования у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В Иркутской области по факту незаконного потребления электроэнергии возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере. "Жители ДНТ "Уютное" и ТСН "Молодежное" в Иркутском районе разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население Иркутского района. Путем обмана подозреваемые причинили имущественный ущерб более 200 миллионов рублей. Создана следственная группа, проведены обыски, изъято майнинговое оборудование", - говорится в сообщении Отмечается, что злоумышленники производили оплату потребления электроэнергии по льготному тарифу для бытовых нужд.

https://ria.ru/20240427/kriptovalyuty-1942645262.html

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происшествия, жкх, иркутская область, иркутский район, россия