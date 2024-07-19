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В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования - РИА Новости, 19.07.2024
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15:04 19.07.2024 (обновлено: 17:58 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/irkutsk-1960739234.html
В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования
В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования - РИА Новости, 19.07.2024
В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования
Под Иркутском изъяли 500 единиц майнингового оборудования у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:04
2024-07-19T17:58
происшествия
жкх
иркутская область
иркутский район
россия
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ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Под Иркутском изъяли 500 единиц майнингового оборудования у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В Иркутской области по факту незаконного потребления электроэнергии возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере. "Жители ДНТ "Уютное" и ТСН "Молодежное" в Иркутском районе разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население Иркутского района. Путем обмана подозреваемые причинили имущественный ущерб более 200 миллионов рублей. Создана следственная группа, проведены обыски, изъято майнинговое оборудование", - говорится в сообщении Отмечается, что злоумышленники производили оплату потребления электроэнергии по льготному тарифу для бытовых нужд.
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происшествия, жкх, иркутская область, иркутский район, россия
Происшествия, ЖКХ, Иркутская область, Иркутский район, Россия
В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования

Под Иркутском у жителей ДНТ изъяли 500 единиц майнингового оборудования

© Следком38/TelegramМайнинговое оборудование, изъятое у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты под Иркутском. 19 июля 2024
Майнинговое оборудование, изъятое у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты под Иркутском. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Следком38/Telegram
Майнинговое оборудование, изъятое у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты под Иркутском. 19 июля 2024
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ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Под Иркутском изъяли 500 единиц майнингового оборудования у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В Иркутской области по факту незаконного потребления электроэнергии возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере.
«
"Жители ДНТ "Уютное" и ТСН "Молодежное" в Иркутском районе разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население Иркутского района. Путем обмана подозреваемые причинили имущественный ущерб более 200 миллионов рублей. Создана следственная группа, проведены обыски, изъято майнинговое оборудование", - говорится в сообщении
Отмечается, что злоумышленники производили оплату потребления электроэнергии по льготному тарифу для бытовых нужд.
Майнинговая ферма в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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27 апреля, 00:16
 
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