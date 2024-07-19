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Выдворяемых иностранцев смогут поместить в спецучреждение на два дня - РИА Новости, 19.07.2024
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20:20 19.07.2024 (обновлено: 22:12 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/inostrantsy-1960831961.html
Выдворяемых иностранцев смогут поместить в спецучреждение на два дня
Выдворяемых иностранцев смогут поместить в спецучреждение на два дня - РИА Новости, 19.07.2024
Выдворяемых иностранцев смогут поместить в спецучреждение на два дня
Выдворяемых из России иностранцев смогут помещать в спецучреждение на срок до 48 часов, следует из поправки ко второму чтению законопроекта о введении нового... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:20
2024-07-19T22:12
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Выдворяемых из России иностранцев смогут помещать в спецучреждение на срок до 48 часов, следует из поправки ко второму чтению законопроекта о введении нового миграционного режима высылки, документ размещен в электронной базе Госдумы."В специальное учреждение, предусмотренное Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в России", помещается иностранный гражданин или лицо без гражданства на срок, не превышающий 48 часов", — говорится в тексте.Основанием для таких мер может стать решение руководителя:Кроме того, согласно поправке, иностранцам разрешат пересекать российскую границу для возвращения в страну гражданства по документу с истекшим сроком действия или техническими неисправностями, если он позволяет идентифицировать личность.В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме высылки иностранных граждан, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране. Так, после включения в специальный реестр контролируемых лиц они не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы региона проживания; управлять транспортом; приобретать имущество; заключать брак.Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.
https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, общество
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Общество
Выдворяемых иностранцев смогут поместить в спецучреждение на два дня

Выдворяемых из РФ иностранцев смогут помещать в спецучреждение на 48 часов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпецавтомобиль полиции
Спецавтомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Выдворяемых из России иностранцев смогут помещать в спецучреждение на срок до 48 часов, следует из поправки ко второму чтению законопроекта о введении нового миграционного режима высылки, документ размещен в электронной базе Госдумы.
"В специальное учреждение, предусмотренное Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в России", помещается иностранный гражданин или лицо без гражданства на срок, не превышающий 48 часов", — говорится в тексте.
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Основанием для таких мер может стать решение руководителя:
  • федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя;
  • территориального органа федоргана исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя;
  • федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его заместителя;
  • пограничного органа или его заместителя;
  • постановление судьи.
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Кроме того, согласно поправке, иностранцам разрешат пересекать российскую границу для возвращения в страну гражданства по документу с истекшим сроком действия или техническими неисправностями, если он позволяет идентифицировать личность.
В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме высылки иностранных граждан, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране. Так, после включения в специальный реестр контролируемых лиц они не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы региона проживания; управлять транспортом; приобретать имущество; заключать брак.
Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФОбщество
 
 
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