https://ria.ru/20240719/inostrantsy-1960831961.html
Выдворяемых иностранцев смогут поместить в спецучреждение на два дня
Выдворяемых иностранцев смогут поместить в спецучреждение на два дня - РИА Новости, 19.07.2024
Выдворяемых иностранцев смогут поместить в спецучреждение на два дня
Выдворяемых из России иностранцев смогут помещать в спецучреждение на срок до 48 часов, следует из поправки ко второму чтению законопроекта о введении нового... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:20
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Выдворяемых из России иностранцев смогут помещать в спецучреждение на срок до 48 часов, следует из поправки ко второму чтению законопроекта о введении нового миграционного режима высылки, документ размещен в электронной базе Госдумы."В специальное учреждение, предусмотренное Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в России", помещается иностранный гражданин или лицо без гражданства на срок, не превышающий 48 часов", — говорится в тексте.Основанием для таких мер может стать решение руководителя:Кроме того, согласно поправке, иностранцам разрешат пересекать российскую границу для возвращения в страну гражданства по документу с истекшим сроком действия или техническими неисправностями, если он позволяет идентифицировать личность.В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме высылки иностранных граждан, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране. Так, после включения в специальный реестр контролируемых лиц они не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы региона проживания; управлять транспортом; приобретать имущество; заключать брак.Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, общество
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Общество
Выдворяемых иностранцев смогут поместить в спецучреждение на два дня
Выдворяемых из РФ иностранцев смогут помещать в спецучреждение на 48 часов
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Выдворяемых из России иностранцев смогут помещать в спецучреждение на срок до 48 часов, следует из поправки ко второму чтению законопроекта о введении нового миграционного режима высылки, документ
размещен в электронной базе Госдумы.
"В специальное учреждение, предусмотренное Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в России", помещается иностранный гражданин или лицо без гражданства на срок, не превышающий 48 часов", — говорится в тексте.
Основанием для таких мер может стать решение руководителя:
- федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя;
- территориального органа федоргана исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя;
- федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его заместителя;
- пограничного органа или его заместителя;
- постановление судьи.
Кроме того, согласно поправке, иностранцам разрешат пересекать российскую границу для возвращения в страну гражданства по документу с истекшим сроком действия или техническими неисправностями, если он позволяет идентифицировать личность.
В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме высылки иностранных граждан, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране. Так, после включения в специальный реестр контролируемых лиц они не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы региона проживания; управлять транспортом; приобретать имущество; заключать брак.
Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.