https://ria.ru/20240719/inostrantsy-1960831961.html

Выдворяемых иностранцев смогут поместить в спецучреждение на два дня

Выдворяемых иностранцев смогут поместить в спецучреждение на два дня - РИА Новости, 19.07.2024

Выдворяемых иностранцев смогут поместить в спецучреждение на два дня

Выдворяемых из России иностранцев смогут помещать в спецучреждение на срок до 48 часов, следует из поправки ко второму чтению законопроекта о введении нового... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T20:20

2024-07-19T20:20

2024-07-19T22:12

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744653869_0:1:3192:1797_1920x0_80_0_0_b9a31b11bd4c6fed0e32c180590e767e.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Выдворяемых из России иностранцев смогут помещать в спецучреждение на срок до 48 часов, следует из поправки ко второму чтению законопроекта о введении нового миграционного режима высылки, документ размещен в электронной базе Госдумы."В специальное учреждение, предусмотренное Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в России", помещается иностранный гражданин или лицо без гражданства на срок, не превышающий 48 часов", — говорится в тексте.Основанием для таких мер может стать решение руководителя:Кроме того, согласно поправке, иностранцам разрешат пересекать российскую границу для возвращения в страну гражданства по документу с истекшим сроком действия или техническими неисправностями, если он позволяет идентифицировать личность.В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме высылки иностранных граждан, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране. Так, после включения в специальный реестр контролируемых лиц они не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы региона проживания; управлять транспортом; приобретать имущество; заключать брак.Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, общество