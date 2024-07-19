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Сына советского поэта Галича Михнова-Вайтенко* внесли в реестр иноагентов
Сына советского поэта Галича Михнова-Вайтенко* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 19.07.2024
Сына советского поэта Галича Михнова-Вайтенко* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов сына советского поэта Александра Галича архиепископа Григория Михнова-Вайтенко*, сообщается на... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:14
2024-07-19T17:14
2024-07-19T17:18
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общество
александр галич
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов сына советского поэта Александра Галича архиепископа Григория Михнова-Вайтенко*, сообщается на сайте ведомства."Девятнацатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.И. Кисин*, Г.А. Михнов-Вайтенко*, Д.А. Цибирев*, а также Ю.Б. Швец*", - говорится в сообщении.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
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россия, общество, александр галич
Россия, Общество, Александр Галич
Сына советского поэта Галича Михнова-Вайтенко* внесли в реестр иноагентов
Минюст: сына советского поэта Галича Михнова-Вайтенко внесли в реестр иноагентов
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов сына советского поэта Александра Галича архиепископа Григория Михнова-Вайтенко*, сообщается на сайте ведомства.
"Девятнацатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.И. Кисин*, Г.А. Михнов-Вайтенко*, Д.А. Цибирев*, а также Ю.Б. Швец*", - говорится в сообщении.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.