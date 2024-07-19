https://ria.ru/20240719/inoagent-1960793802.html

Сына советского поэта Галича Михнова-Вайтенко* внесли в реестр иноагентов

Сына советского поэта Галича Михнова-Вайтенко* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 19.07.2024

Сына советского поэта Галича Михнова-Вайтенко* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов сына советского поэта Александра Галича архиепископа Григория Михнова-Вайтенко*, сообщается на... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:14

2024-07-19T17:14

2024-07-19T17:18

россия

общество

александр галич

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов сына советского поэта Александра Галича архиепископа Григория Михнова-Вайтенко*, сообщается на сайте ведомства."Девятнацатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.И. Кисин*, Г.А. Михнов-Вайтенко*, Д.А. Цибирев*, а также Ю.Б. Швец*", - говорится в сообщении.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

https://ria.ru/20240717/slepakov-1960233179.html

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россия, общество, александр галич