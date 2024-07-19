https://ria.ru/20240719/inoagent-1960793581.html

Минюст расширил перечень иноагентов

Минюст расширил перечень иноагентов - РИА Новости, 19.07.2024

Минюст расширил перечень иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, сына Александра Галича Григория Михова-Вайтенко*, бывшего офицера КГБ... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:14

2024-07-19T17:14

2024-07-19T17:34

россия

александр галич

украина

происшествия

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, сына Александра Галича Григория Михова-Вайтенко*, бывшего офицера КГБ Юрия Швеца*, сообщается на сайте ведомства."Девятнадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.И. Кисин*, Г.А. Михнов-Вайтенко*, Д.А. Цибирев*, а также Ю.Б. Швец*", - говорится в сообщении.Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключена некоммерческая организация фонд "Правовая инициатива".По данным ведомства, Кисин* выступал против СВО, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, в том числе в рамках своей гастрольной деятельности, а также переводил деньги армии Украины. Также он участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кисин* проживает за границей.Уточняется, что сын барда и поэта Александра Галича – Михнов-Вайтенко* – принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о политике российских властей. Выступал против СВО, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранным источником.Цибирев* призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах, выступал против специальной военной операции на Украине. Взаимодействовал с представителем организации, признанной нежелательной в России.Швец* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии. Выступал против СВО, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов. Призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении России, передаче российских активов для финансирования Украины. Проживает за границей.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

https://ria.ru/20240719/muntyan-1960721276.html

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россия, александр галич, украина, происшествия