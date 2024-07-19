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В Ингушетии создадут фонд "ангельского финансирования" для бизнеса - РИА Новости, 19.07.2024
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Республика Ингушетия
 
14:55 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/ingushetija-1960736305.html
В Ингушетии создадут фонд "ангельского финансирования" для бизнеса
В Ингушетии создадут фонд "ангельского финансирования" для бизнеса - РИА Новости, 19.07.2024
В Ингушетии создадут фонд "ангельского финансирования" для бизнеса
Фонд "ангельского финансирования" для представителей малого и среднего бизнеса создадут в Ингушетии усилиями бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил глава региона РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:55
2024-07-19T14:55
республика ингушетия
магас
назрань
михаил гуцериев
махмуд-али калиматов
сафмар
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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Фонд "ангельского финансирования" для представителей малого и среднего бизнеса создадут в Ингушетии усилиями бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. В Ингушетии при участии благотворительного фонда "Сафмар" Гуцериева уже реализуется ряд масштабных проектов в различных сферах. &quot;Гуцериев создает у нас еще один фонд, который будет помогать нашим предпринимателям и инвестировать до 5-10 миллионов рублей в реализацию перспективных проектов. Это будет фонд так называемого &quot;ангельского финансирования&quot; (инвестиций без процентов в обмен на долю в возможной прибыли), схожий в основных принципах с исламским банкингом&quot;, - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в таком формате предприятия, поддержанные фондом, будут возвращать деньги только в случае успешной деятельности и получения стабильной прибыли. "При этом проекты на входе будут строго отбираться, "веерной" раздачи денег не будет. Считаю, что это лучшие условия для бизнеса, которые открывают большие возможности для развития МСП в Ингушетии", - отметил глава региона. В регионе, по его словам, уже есть две крупные гостиницы хорошего качества, и в планах Гуцериева строительство двух отелей – пятизвездочного и эконом-класса в Магасе и Назрани. "Мы нацелены на качественное будущее, и оно предполагает интеграцию в современную повестку развития. Поэтому в лучших традициях ингушского гостеприимства мы в первую очередь должны позаботиться о доме для наших гостей", - подчеркнул Калиматов.
https://ria.ru/20240716/investforum-1959971329.html
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магас, назрань, михаил гуцериев, махмуд-али калиматов, сафмар
Республика Ингушетия, Магас, Назрань, Михаил Гуцериев, Махмуд-Али Калиматов, Сафмар

В Ингушетии создадут фонд "ангельского финансирования" для бизнеса

© iStock.com / AmnajKhetsamtipЛюди во время деловой консультации
Люди во время деловой консультации - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© iStock.com / AmnajKhetsamtip
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Фонд "ангельского финансирования" для представителей малого и среднего бизнеса создадут в Ингушетии усилиями бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
В Ингушетии при участии благотворительного фонда "Сафмар" Гуцериева уже реализуется ряд масштабных проектов в различных сферах.
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«

"Гуцериев создает у нас еще один фонд, который будет помогать нашим предпринимателям и инвестировать до 5-10 миллионов рублей в реализацию перспективных проектов. Это будет фонд так называемого "ангельского финансирования" (инвестиций без процентов в обмен на долю в возможной прибыли), схожий в основных принципах с исламским банкингом", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в таком формате предприятия, поддержанные фондом, будут возвращать деньги только в случае успешной деятельности и получения стабильной прибыли.
«
"При этом проекты на входе будут строго отбираться, "веерной" раздачи денег не будет. Считаю, что это лучшие условия для бизнеса, которые открывают большие возможности для развития МСП в Ингушетии", - отметил глава региона.
В регионе, по его словам, уже есть две крупные гостиницы хорошего качества, и в планах Гуцериева строительство двух отелей – пятизвездочного и эконом-класса в Магасе и Назрани.
"Мы нацелены на качественное будущее, и оно предполагает интеграцию в современную повестку развития. Поэтому в лучших традициях ингушского гостеприимства мы в первую очередь должны позаботиться о доме для наших гостей", - подчеркнул Калиматов.
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Республика ИнгушетияМагасНазраньМихаил ГуцериевМахмуд-Али КалиматовСафмар
 
 
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