https://ria.ru/20240719/ingushetija-1960736305.html

В Ингушетии создадут фонд "ангельского финансирования" для бизнеса

В Ингушетии создадут фонд "ангельского финансирования" для бизнеса - РИА Новости, 19.07.2024

В Ингушетии создадут фонд "ангельского финансирования" для бизнеса

Фонд "ангельского финансирования" для представителей малого и среднего бизнеса создадут в Ингушетии усилиями бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил глава региона РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:55

2024-07-19T14:55

2024-07-19T14:55

республика ингушетия

магас

назрань

михаил гуцериев

махмуд-али калиматов

сафмар

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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Фонд "ангельского финансирования" для представителей малого и среднего бизнеса создадут в Ингушетии усилиями бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. В Ингушетии при участии благотворительного фонда "Сафмар" Гуцериева уже реализуется ряд масштабных проектов в различных сферах. "Гуцериев создает у нас еще один фонд, который будет помогать нашим предпринимателям и инвестировать до 5-10 миллионов рублей в реализацию перспективных проектов. Это будет фонд так называемого "ангельского финансирования" (инвестиций без процентов в обмен на долю в возможной прибыли), схожий в основных принципах с исламским банкингом", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в таком формате предприятия, поддержанные фондом, будут возвращать деньги только в случае успешной деятельности и получения стабильной прибыли. "При этом проекты на входе будут строго отбираться, "веерной" раздачи денег не будет. Считаю, что это лучшие условия для бизнеса, которые открывают большие возможности для развития МСП в Ингушетии", - отметил глава региона. В регионе, по его словам, уже есть две крупные гостиницы хорошего качества, и в планах Гуцериева строительство двух отелей – пятизвездочного и эконом-класса в Магасе и Назрани. "Мы нацелены на качественное будущее, и оно предполагает интеграцию в современную повестку развития. Поэтому в лучших традициях ингушского гостеприимства мы в первую очередь должны позаботиться о доме для наших гостей", - подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20240716/investforum-1959971329.html

https://ria.ru/20240422/ambulatoriya-1941561702.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

магас, назрань, михаил гуцериев, махмуд-али калиматов, сафмар