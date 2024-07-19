https://ria.ru/20240719/husity-1960628457.html

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Тель-Авив

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Тель-Авив - РИА Новости, 19.07.2024

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Тель-Авив

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на Тель-Авив с помощью дрона, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:12

2024-07-19T09:12

2024-07-19T14:06

в мире

тель-авив

йемен

израиль

ансар алла

баскетбольный клуб армия (тбилиси)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:472:3000:2160_1920x0_80_0_0_2cb51ea8fb65eaf380f9dfb799e5851f.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на Тель-Авив с помощью дрона, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике движения. "Дрон ВС Йемена провел качественную военную операцию, целью которой являлся из значимых объектов на оккупированной территории города Яффа, известного в Израиле как Тель-Авив", - цитирует агентство заявление спикера Яхья Сариа. Ранее газета Jerusalem Post сообщила о взрыве в Тель-Авиве. По данным издания, один человек погиб и еще семеро получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва стало "падение воздушного объекта". Сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США. В октябре прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинские группировки в противостоянии израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками, а также другими военными вариантами. С сентября 2014 года шиитское движение "Ансар Алла", которое поддерживает Иран, контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но ей не удалось добиться этого за девять лет.

https://ria.ru/20240719/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240718/israel-1960587884.html

тель-авив

йемен

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, йемен, израиль, ансар алла, баскетбольный клуб армия (тбилиси), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году