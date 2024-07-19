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Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Тель-Авив - РИА Новости, 19.07.2024
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09:12 19.07.2024 (обновлено: 14:06 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/husity-1960628457.html
Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Тель-Авив
Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Тель-Авив - РИА Новости, 19.07.2024
Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Тель-Авив
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на Тель-Авив с помощью дрона, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:12
2024-07-19T14:06
в мире
тель-авив
йемен
израиль
ансар алла
баскетбольный клуб армия (тбилиси)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на Тель-Авив с помощью дрона, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике движения. "Дрон ВС Йемена провел качественную военную операцию, целью которой являлся из значимых объектов на оккупированной территории города Яффа, известного в Израиле как Тель-Авив", - цитирует агентство заявление спикера Яхья Сариа. Ранее газета Jerusalem Post сообщила о взрыве в Тель-Авиве. По данным издания, один человек погиб и еще семеро получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва стало "падение воздушного объекта". Сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США. В октябре прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинские группировки в противостоянии израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками, а также другими военными вариантами. С сентября 2014 года шиитское движение "Ансар Алла", которое поддерживает Иран, контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но ей не удалось добиться этого за девять лет.
https://ria.ru/20240719/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240718/israel-1960587884.html
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в мире, тель-авив, йемен, израиль, ансар алла, баскетбольный клуб армия (тбилиси), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Баскетбольный клуб армия (Тбилиси), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Тель-Авив

"Ансар Алла" взяла на себя ответственность за атаку на Тель-Авив с помощью дрона

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на Тель-Авив с помощью дрона, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике движения.
«
"Дрон ВС Йемена провел качественную военную операцию, целью которой являлся из значимых объектов на оккупированной территории города Яффа, известного в Израиле как Тель-Авив", - цитирует агентство заявление спикера Яхья Сариа.
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Ранее газета Jerusalem Post сообщила о взрыве в Тель-Авиве. По данным издания, один человек погиб и еще семеро получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва стало "падение воздушного объекта". Сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США.
В октябре прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинские группировки в противостоянии израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками, а также другими военными вариантами.
С сентября 2014 года шиитское движение "Ансар Алла", которое поддерживает Иран, контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но ей не удалось добиться этого за девять лет.
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В миреТель-АвивЙеменИзраильАнсар АллаБаскетбольный клуб армия (Тбилиси)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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