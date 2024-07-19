https://ria.ru/20240719/gosduma-1960763204.html

В ГД просят проверить данные об отказе девятиклассникам продолжать обучение

В ГД просят проверить данные об отказе девятиклассникам продолжать обучение - РИА Новости, 19.07.2024

В ГД просят проверить данные об отказе девятиклассникам продолжать обучение

Депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") заявил в Telegram-канале, что направил запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:52

2024-07-19T15:52

2024-07-19T15:52

общество

россия

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михаил делягин

сергей кравцов

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") заявил в Telegram-канале, что направил запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проверить информацию о массовых отказах выпускникам 9 классов в продолжении обучения в старшей школе из-за недостаточного количества общеобразовательных классов. По словам депутата, в Telegram-каналах появилась информация, что по всей России школы массово отказывают ученикам 9 классов в праве продолжать обучение в 10 классе. Он подчеркнул, что такая ситуация возникает из-а введения профильных классов, куда не все ученики могут поступить, а обычные общеобразовательные классы открываются в недостаточном количестве. Делягин также уточнил, что проблемы у девятиклассников, которые хотят учиться дальше, носят системный характер. "Прошу проверить приведенную в сообщении информацию (не только в Москве, но и по всем регионам России), принять необходимые меры для обеспечения права на бесплатное среднее образование, проинформировать меня", - сказано в документе, опубликованном в Telegram-канале Делягина.

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общество, россия, москва, михаил делягин, сергей кравцов, госдума рф