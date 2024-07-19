Рейтинг@Mail.ru
В ГД просят проверить данные об отказе девятиклассникам продолжать обучение - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/gosduma-1960763204.html
В ГД просят проверить данные об отказе девятиклассникам продолжать обучение
В ГД просят проверить данные об отказе девятиклассникам продолжать обучение - РИА Новости, 19.07.2024
В ГД просят проверить данные об отказе девятиклассникам продолжать обучение
Депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") заявил в Telegram-канале, что направил запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:52
2024-07-19T15:52
общество
россия
москва
михаил делягин
сергей кравцов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_0:185:3078:1916_1920x0_80_0_0_a9f4f7c25b87ea1a012d8513e8c2ac48.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") заявил в Telegram-канале, что направил запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проверить информацию о массовых отказах выпускникам 9 классов в продолжении обучения в старшей школе из-за недостаточного количества общеобразовательных классов. По словам депутата, в Telegram-каналах появилась информация, что по всей России школы массово отказывают ученикам 9 классов в праве продолжать обучение в 10 классе. Он подчеркнул, что такая ситуация возникает из-а введения профильных классов, куда не все ученики могут поступить, а обычные общеобразовательные классы открываются в недостаточном количестве. Делягин также уточнил, что проблемы у девятиклассников, которые хотят учиться дальше, носят системный характер. "Прошу проверить приведенную в сообщении информацию (не только в Москве, но и по всем регионам России), принять необходимые меры для обеспечения права на бесплатное среднее образование, проинформировать меня", - сказано в документе, опубликованном в Telegram-канале Делягина.
https://ria.ru/20240529/kuznetsova-1949136374.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1ad72cb66faee93303ae83472fdf32fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, михаил делягин, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Михаил Делягин, Сергей Кравцов, Госдума РФ
В ГД просят проверить данные об отказе девятиклассникам продолжать обучение

В ГД просят проверить сообщение о недостаточном количестве классов в школах

© РИА Новости / Антон Уницын | Перейти в медиабанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в медиабанк
Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") заявил в Telegram-канале, что направил запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проверить информацию о массовых отказах выпускникам 9 классов в продолжении обучения в старшей школе из-за недостаточного количества общеобразовательных классов.
По словам депутата, в Telegram-каналах появилась информация, что по всей России школы массово отказывают ученикам 9 классов в праве продолжать обучение в 10 классе. Он подчеркнул, что такая ситуация возникает из-а введения профильных классов, куда не все ученики могут поступить, а обычные общеобразовательные классы открываются в недостаточном количестве. Делягин также уточнил, что проблемы у девятиклассников, которые хотят учиться дальше, носят системный характер.
"Прошу проверить приведенную в сообщении информацию (не только в Москве, но и по всем регионам России), принять необходимые меры для обеспечения права на бесплатное среднее образование, проинформировать меня", - сказано в документе, опубликованном в Telegram-канале Делягина.
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Кузнецова обратилась к властям Воронежа в связи с досмотром перед ЕГЭ
29 мая, 14:53
 
ОбществоРоссияМоскваМихаил ДелягинСергей КравцовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала