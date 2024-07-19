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Госдума рассмотрит во II чтении проект о введении режима высылки мигрантов
Госдума рассмотрит во II чтении проект о введении режима высылки мигрантов - РИА Новости, 19.07.2024
Госдума рассмотрит во II чтении проект о введении режима высылки мигрантов
Госдума планирует на следующей неделе рассмотреть во втором чтении законопроект о введении режима миграционной высылки, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:27
2024-07-19T08:27
2024-07-19T08:37
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума планирует на следующей неделе рассмотреть во втором чтении законопроект о введении режима миграционной высылки, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "На следующей неделе планируем рассмотреть во втором чтении законопроекты о режиме высылки из страны мигрантов, которые в ней незаконно находятся. Сведения о них будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц. Вместе с тем упрощается процедура принятия решения о высылке (отдельные полномочия передаются от судов к полиции)", - написал Володин .
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вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит во II чтении проект о введении режима высылки мигрантов
Володин: Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о миграционной высылке