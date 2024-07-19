https://ria.ru/20240719/gosduma-1960623143.html
В ГД внесут проект о запрете для посредников принимать экзамены у мигрантов
В ГД внесут проект о запрете для посредников принимать экзамены у мигрантов - РИА Новости, 19.07.2024
В ГД внесут проект о запрете для посредников принимать экзамены у мигрантов
Законопроект о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов уже разработан и будет внесен в Госдуму, сообщил спикер... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:08
2024-07-19T08:08
2024-07-19T08:46
общество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Законопроект о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов уже разработан и будет внесен в Госдуму, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Также Государственной Думой разработаны и будут внесены проекты федеральных законов: об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, об установлении отягчающего вину обстоятельства "нахождение лица на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка", об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов и другие", - написал он.Также, по словам спикера Госдумы, будет внесен законопроект о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.
https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html
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общество, госдума рф, вячеслав володин
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин
В ГД внесут проект о запрете для посредников принимать экзамены у мигрантов
Володин: проект о запрете для посредников принимать экзамены у мигрантов готов