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Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки
Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки - РИА Новости, 19.07.2024
Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки
Неоколониализм по-прежнему остается проблемой для Африки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:38
2024-07-19T09:38
2024-07-19T09:39
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АККРА, 19 июл - РИА Новости. Неоколониализм по-прежнему остается проблемой для Африки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. "Неоколониализм остается проблемой для Африки, и это проявляется в различных формах, таких как экономическая зависимость, культурный империализм и политическое вмешательство", - заявил министр. По его мнению, борьба с неоколониализмом требует многомерного и долгосрочного подхода. "Это предполагает не только изменения в государственной политике, но и трансформацию мышления. Образование и информированность играют решающую роль в этом процессе, способствуя возрождению гордости за наше африканское наследие и поощряя критическое мышление о наших международных отношениях", - отметил министр.
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
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африка, россия
Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки
Глава МИД Того Дюссе: неоколониализм остается проблемой для Африки