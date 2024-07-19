https://ria.ru/20240719/glava-1960632411.html

Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки

Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки - РИА Новости, 19.07.2024

Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки

Неоколониализм по-прежнему остается проблемой для Африки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:38

2024-07-19T09:38

2024-07-19T09:39

африка

россия

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АККРА, 19 июл - РИА Новости. Неоколониализм по-прежнему остается проблемой для Африки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. "Неоколониализм остается проблемой для Африки, и это проявляется в различных формах, таких как экономическая зависимость, культурный империализм и политическое вмешательство", - заявил министр. По его мнению, борьба с неоколониализмом требует многомерного и долгосрочного подхода. "Это предполагает не только изменения в государственной политике, но и трансформацию мышления. Образование и информированность играют решающую роль в этом процессе, способствуя возрождению гордости за наше африканское наследие и поощряя критическое мышление о наших международных отношениях", - отметил министр.

https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

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африка, россия