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Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки - РИА Новости, 19.07.2024
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09:38 19.07.2024 (обновлено: 09:39 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/glava-1960632411.html
Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки
Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки - РИА Новости, 19.07.2024
Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки
Неоколониализм по-прежнему остается проблемой для Африки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:38
2024-07-19T09:39
африка
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АККРА, 19 июл - РИА Новости. Неоколониализм по-прежнему остается проблемой для Африки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. "Неоколониализм остается проблемой для Африки, и это проявляется в различных формах, таких как экономическая зависимость, культурный империализм и политическое вмешательство", - заявил министр. По его мнению, борьба с неоколониализмом требует многомерного и долгосрочного подхода. "Это предполагает не только изменения в государственной политике, но и трансформацию мышления. Образование и информированность играют решающую роль в этом процессе, способствуя возрождению гордости за наше африканское наследие и поощряя критическое мышление о наших международных отношениях", - отметил министр.
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
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Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки

Глава МИД Того Дюссе: неоколониализм остается проблемой для Африки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Того Робер Дюссе
Министр иностранных дел Того Робер Дюссе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Того Робер Дюссе
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АККРА, 19 июл - РИА Новости. Неоколониализм по-прежнему остается проблемой для Африки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе.
«
"Неоколониализм остается проблемой для Африки, и это проявляется в различных формах, таких как экономическая зависимость, культурный империализм и политическое вмешательство", - заявил министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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По его мнению, борьба с неоколониализмом требует многомерного и долгосрочного подхода.
«
"Это предполагает не только изменения в государственной политике, но и трансформацию мышления. Образование и информированность играют решающую роль в этом процессе, способствуя возрождению гордости за наше африканское наследие и поощряя критическое мышление о наших международных отношениях", - отметил министр.
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