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В Госдуме оценили возможность обмена Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
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19:22 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960821642.html
В Госдуме оценили возможность обмена Гершковича
В Госдуме оценили возможность обмена Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
В Госдуме оценили возможность обмена Гершковича
Возможность обмена журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого суд приговорил к 16 годам колонии по делу о шпионаже, обсуждается... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:22
2024-07-19T19:22
россия
сша
свердловская область
эван гершкович
алексей журавлев
сергей лавров
центральное разведывательное управление (цру)
свердловский областной суд
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Возможность обмена журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого суд приговорил к 16 годам колонии по делу о шпионаже, обсуждается спецслужбами уже долгое время, ЦРУ не раз переносили сроки и отказывались от сотрудничества, предположил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с РИА Новости. В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. "Насколько мне известно, возможность обмена гражданина США Гершковича, который на территории нашей страны вел шпионскую деятельность, на кого-либо из арестованных на Западе россиян, обсуждается спецслужбами уже достаточно длительное время. И как раз в ЦРУ не раз переносили сроки и отказывались от сотрудничества", - полагает Журавлев. Депутат не исключил, что связь по-прежнему не прервана окончательно, и консультации по этому поводу продолжаются, поэтому, по его словам, взаимные договоренности представляются весьма вероятными. "Тем более, что опыт таких обменов между нашими странами уже был, причем, неоднократно, здесь важно все-таки определиться по персоналиям, по их ценности для каждого государства. И, конечно, нужна политическая воля с обеих сторон, мы, по крайней мере, от переговоров на этот счет не отказываемся", - высказал предположение депутат. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена. В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос есть ли подвижки и сигналы, о которых можно сказать по делу о возможном обмене Гершковича, заявил, что данная тема "любит тишину". В середине декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что надеется на то, что две стороны найдут решение. Однако для этого и "американская сторона должна услышать нас, и принять соответствующее решение", которое устроило бы и российскую сторону.
https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960800850.html
https://ria.ru/20240718/prigovor-1960465200.html
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россия, сша, свердловская область, эван гершкович, алексей журавлев , сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), свердловский областной суд, уралвагонзавод, в мире
Россия, США, Свердловская область, Эван Гершкович, Алексей Журавлев , Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Свердловский областной суд, Уралвагонзавод, В мире
В Госдуме оценили возможность обмена Гершковича

Депутат Журавлев допустил возможность обмена журналиста WSJ Гершковича

© AP PhotoАмериканский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Возможность обмена журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого суд приговорил к 16 годам колонии по делу о шпионаже, обсуждается спецслужбами уже долгое время, ЦРУ не раз переносили сроки и отказывались от сотрудничества, предположил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с РИА Новости.
В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники.
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США будут добиваться освобождения Гершковича
Вчера, 17:39
"Насколько мне известно, возможность обмена гражданина США Гершковича, который на территории нашей страны вел шпионскую деятельность, на кого-либо из арестованных на Западе россиян, обсуждается спецслужбами уже достаточно длительное время. И как раз в ЦРУ не раз переносили сроки и отказывались от сотрудничества", - полагает Журавлев.
Депутат не исключил, что связь по-прежнему не прервана окончательно, и консультации по этому поводу продолжаются, поэтому, по его словам, взаимные договоренности представляются весьма вероятными.
"Тем более, что опыт таких обменов между нашими странами уже был, причем, неоднократно, здесь важно все-таки определиться по персоналиям, по их ценности для каждого государства. И, конечно, нужна политическая воля с обеих сторон, мы, по крайней мере, от переговоров на этот счет не отказываемся", - высказал предположение депутат.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос есть ли подвижки и сигналы, о которых можно сказать по делу о возможном обмене Гершковича, заявил, что данная тема "любит тишину".
В середине декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что надеется на то, что две стороны найдут решение. Однако для этого и "американская сторона должна услышать нас, и принять соответствующее решение", которое устроило бы и российскую сторону.
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РоссияСШАСвердловская областьЭван ГершковичАлексей ЖуравлевСергей ЛавровЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Свердловский областной судУралвагонзаводВ мире
 
 
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