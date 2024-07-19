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США будут добиваться освобождения Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
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17:39 19.07.2024 (обновлено: 19:38 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960800850.html
США будут добиваться освобождения Гершковича
США будут добиваться освобождения Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
США будут добиваться освобождения Гершковича
Президент США Джо Байден после вынесения российским судом приговора журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что США... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:39
2024-07-19T19:38
в мире
сша
свердловская область
россия
эван гершкович
джо байден
сергей лавров
свердловский областной суд
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден после вынесения российским судом приговора журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что США продолжат добиваться его освобождения.В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Сам Гершкович вину не признал."Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать", - сказал глава государства, чье заявление обнародовал Белый дом.По словам Байдена, возвращение на родину Гершковича и других американцев является первоочередным приоритетом его администрации. "Мы не прекратим попыток вернуть его домой. Джилл и я молимся за Эвана и его семью", - резюмировал президент США. Как в свою очередь, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Форуме по безопасности, организованном Aspen Institute, Вашингтон "не остановится, пока не привет домой Эвана и Пола Уилана".При этом, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
https://ria.ru/20240713/avstraliya-1959386350.html
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свердловская область
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в мире, сша, свердловская область, россия, эван гершкович, джо байден, сергей лавров, свердловский областной суд, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод
В мире, США, Свердловская область, Россия, Эван Гершкович, Джо Байден, Сергей Лавров, Свердловский областной суд, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уралвагонзавод
США будут добиваться освобождения Гершковича

Байден после приговора Гершковичу заявил, что США будут добиваться освобождения

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкАмериканский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Антон Буценко
Перейти в медиабанк
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден после вынесения российским судом приговора журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что США продолжат добиваться его освобождения.
В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Сам Гершкович вину не признал.
Арест супружеской пары с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в Австралии - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Австралия потребовала от Москвы не защищать обвиненных в шпионаже россиян
13 июля, 08:33
"Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать", - сказал глава государства, чье заявление обнародовал Белый дом.
По словам Байдена, возвращение на родину Гершковича и других американцев является первоочередным приоритетом его администрации. "Мы не прекратим попыток вернуть его домой. Джилл и я молимся за Эвана и его семью", - резюмировал президент США. Как в свою очередь, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Форуме по безопасности, организованном Aspen Institute, Вашингтон "не остановится, пока не привет домой Эвана и Пола Уилана".
При этом, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
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Экс-сотрудницу Белого дома и ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Южной Кореи
17 июля, 01:30
 
В миреСШАСвердловская областьРоссияЭван ГершковичДжо БайденСергей ЛавровСвердловский областной судЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уралвагонзавод
 
 
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