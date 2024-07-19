США будут добиваться освобождения Гершковича
Байден после приговора Гершковичу заявил, что США будут добиваться освобождения
© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкАмериканский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден после вынесения российским судом приговора журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что США продолжат добиваться его освобождения.
В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Сам Гершкович вину не признал.
"Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать", - сказал глава государства, чье заявление обнародовал Белый дом.
По словам Байдена, возвращение на родину Гершковича и других американцев является первоочередным приоритетом его администрации. "Мы не прекратим попыток вернуть его домой. Джилл и я молимся за Эвана и его семью", - резюмировал президент США. Как в свою очередь, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Форуме по безопасности, организованном Aspen Institute, Вашингтон "не остановится, пока не привет домой Эвана и Пола Уилана".
При этом, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.