https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960800850.html

США будут добиваться освобождения Гершковича

США будут добиваться освобождения Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024

США будут добиваться освобождения Гершковича

Президент США Джо Байден после вынесения российским судом приговора журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что США... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:39

2024-07-19T17:39

2024-07-19T19:38

в мире

сша

свердловская область

россия

эван гершкович

джо байден

сергей лавров

свердловский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960756629_0:242:3210:2048_1920x0_80_0_0_72770dbf28e87c0f48c9acb0c2693ecf.jpg

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден после вынесения российским судом приговора журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что США продолжат добиваться его освобождения.В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Сам Гершкович вину не признал."Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать", - сказал глава государства, чье заявление обнародовал Белый дом.По словам Байдена, возвращение на родину Гершковича и других американцев является первоочередным приоритетом его администрации. "Мы не прекратим попыток вернуть его домой. Джилл и я молимся за Эвана и его семью", - резюмировал президент США. Как в свою очередь, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Форуме по безопасности, организованном Aspen Institute, Вашингтон "не остановится, пока не привет домой Эвана и Пола Уилана".При этом, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.

https://ria.ru/20240713/avstraliya-1959386350.html

https://ria.ru/20240717/ssha-1960145441.html

сша

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, свердловская область, россия, эван гершкович, джо байден, сергей лавров, свердловский областной суд, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод