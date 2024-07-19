Wall Street Journal намерена добиваться освобождения Гершковича
WSJ пообещала сделать все для освобождения журналиста Гершковича
© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкАмериканский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
ВАШИНГТОН/МОСКВА, 19 июл — РИА новости. Газета Wall Street Journal после приговора Эвану Гершковичу пообещала "сделать все возможное", чтобы добиться его освобождения.
"Мы продолжим делать все возможное, чтобы добиваться освобождения Эвана и поддерживать его семью", - говорится в заявлении, подписанном руководством издания и издательского дома, которому принадлежит газета.
Гершкович, рассказал РИА Новости один из присутствовавших на оглашении, спокойно отреагировал на приговор.
"Он держался нормально. В зале находились некоторые его коллеги, он пару раз улыбнулся им. В момент оглашения приговора был спокоен", - сказал собеседник агентства.
В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.