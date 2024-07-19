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Wall Street Journal намерена добиваться освобождения Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
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17:20 19.07.2024 (обновлено: 17:21 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960794930.html
Wall Street Journal намерена добиваться освобождения Гершковича
Wall Street Journal намерена добиваться освобождения Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
Wall Street Journal намерена добиваться освобождения Гершковича
Газета Wall Street Journal после приговора Эвану Гершковичу пообещала "сделать все возможное", чтобы добиться его освобождения. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:20
2024-07-19T17:21
в мире
москва
вашингтон (штат)
свердловская область
эван гершкович
сергей лавров
свердловский областной суд
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН/МОСКВА, 19 июл — РИА новости. Газета Wall Street Journal после приговора Эвану Гершковичу пообещала "сделать все возможное", чтобы добиться его освобождения. "Мы продолжим делать все возможное, чтобы добиваться освобождения Эвана и поддерживать его семью", - говорится в заявлении, подписанном руководством издания и издательского дома, которому принадлежит газета. Гершкович, рассказал РИА Новости один из присутствовавших на оглашении, спокойно отреагировал на приговор. "Он держался нормально. В зале находились некоторые его коллеги, он пару раз улыбнулся им. В момент оглашения приговора был спокоен", - сказал собеседник агентства. В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
https://ria.ru/20240718/prigovor-1960465200.html
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в мире, москва, вашингтон (штат), свердловская область, эван гершкович, сергей лавров, свердловский областной суд, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод
В мире, Москва, Вашингтон (штат), Свердловская область, Эван Гершкович, Сергей Лавров, Свердловский областной суд, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уралвагонзавод
Wall Street Journal намерена добиваться освобождения Гершковича

WSJ пообещала сделать все для освобождения журналиста Гершковича

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкАмериканский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Антон Буценко
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Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
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ВАШИНГТОН/МОСКВА, 19 июл — РИА новости. Газета Wall Street Journal после приговора Эвану Гершковичу пообещала "сделать все возможное", чтобы добиться его освобождения.
"Мы продолжим делать все возможное, чтобы добиваться освобождения Эвана и поддерживать его семью", - говорится в заявлении, подписанном руководством издания и издательского дома, которому принадлежит газета.
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Гершкович, рассказал РИА Новости один из присутствовавших на оглашении, спокойно отреагировал на приговор.
"Он держался нормально. В зале находились некоторые его коллеги, он пару раз улыбнулся им. В момент оглашения приговора был спокоен", - сказал собеседник агентства.
В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
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В миреМоскваВашингтон (штат)Свердловская областьЭван ГершковичСергей ЛавровСвердловский областной судЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уралвагонзавод
 
 
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