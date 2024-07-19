https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960794930.html

Wall Street Journal намерена добиваться освобождения Гершковича

Wall Street Journal намерена добиваться освобождения Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024

Wall Street Journal намерена добиваться освобождения Гершковича

Газета Wall Street Journal после приговора Эвану Гершковичу пообещала "сделать все возможное", чтобы добиться его освобождения. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:20

2024-07-19T17:20

2024-07-19T17:21

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свердловская область

эван гершкович

сергей лавров

свердловский областной суд

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН/МОСКВА, 19 июл — РИА новости. Газета Wall Street Journal после приговора Эвану Гершковичу пообещала "сделать все возможное", чтобы добиться его освобождения. "Мы продолжим делать все возможное, чтобы добиваться освобождения Эвана и поддерживать его семью", - говорится в заявлении, подписанном руководством издания и издательского дома, которому принадлежит газета. Гершкович, рассказал РИА Новости один из присутствовавших на оглашении, спокойно отреагировал на приговор. "Он держался нормально. В зале находились некоторые его коллеги, он пару раз улыбнулся им. В момент оглашения приговора был спокоен", - сказал собеседник агентства. В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.

https://ria.ru/20240718/prigovor-1960465200.html

https://ria.ru/20240717/ssha-1960145441.html

москва

вашингтон (штат)

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в мире, москва, вашингтон (штат), свердловская область, эван гершкович, сергей лавров, свердловский областной суд, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод