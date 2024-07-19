https://ria.ru/20240719/genshtab-1960818922.html

Генштаб ВСУ: девять из десяти "ограниченно годных" призывают в армию

Генштаб ВСУ: девять из десяти "ограниченно годных" призывают в армию - РИА Новости, 19.07.2024

Генштаб ВСУ: девять из десяти "ограниченно годных" призывают в армию

Девять из десяти признанных ограничено пригодными в мирное время граждан Украины признаются годными к службе в рядах украинской армии во время мобилизации,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T19:08

2024-07-19T19:08

2024-07-19T19:08

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Девять из десяти признанных ограничено пригодными в мирное время граждан Украины признаются годными к службе в рядах украинской армии во время мобилизации, сообщил начальник главного управления персонала генштаба ВСУ Роман Горбач. Как сообщал в апреле заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, военно-врачебные комиссии (ВВК) начнут в мае вызывать на переосвидетельствование тех, кто был ранее признан ограничено годным, для подтверждения диагноза и определения годности к военной службе. На сайте минобороны сообщалось, что все граждане, кто ранее был признан "ограниченно годными", должны повторно пройти медкомиссию в течение 9 месяцев, то есть, до 4 февраля 2025 года. "Непригодными к службе сейчас признают только каждого десятого, кто ранее имел статус ограничено пригодного", - приводит слова Горбача украинское издание "Страна" в Telegram-канале. По его словам, из всех ограниченно пригодных сейчас очень малая доля - менее 10%, определяется непригодными во время прохождения службы, и примерно "50 на 50 личный состав делится на абсолютно пригодных и пригодных в определенных воинских частях". Во вторник украинский парламентарий Юрий Камельчук заявил, что прохождение ВВК на Украине нередко занимает не больше семи минут. По его словам, если гражданин не оспаривает первое решение комиссии, шансов пройти ее надлежащим образом попросту нет. В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии для подтверждения диагноз. На медосмотр отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240718/zakharova-1960510190.html

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины