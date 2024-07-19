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Умер генсек Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг - РИА Новости, 19.07.2024
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14:40 19.07.2024 (обновлено: 16:37 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/gensek-1960731778.html
Умер генсек Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
Умер генсек Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг - РИА Новости, 19.07.2024
Умер генсек Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался в пятницу на 81-м году жизни, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:40
2024-07-19T16:37
в мире
вьетнам
нгуен фу чонг
то лам
хо ши мин
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БАНГКОК, 19 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался в пятницу на 81-м году жизни, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA. "По информации ЦК КПВ и Экспертного совета по охране здоровья официальных лиц центральных органов страны, товарищ Нгуен Фу Чонг, 1944 года рождения, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, после продолжительной болезни, несмотря на самоотверженные усилия ведущих медицинских специалистов страны, &lt;…&gt; скончался от тяжелого заболевания в 13 часов 38 минут 19 июля 2024 года в Центральном военном госпитале № 108", — говорится в сообщении.Восьмидесятилетний Нгуен Фу Чонг занимал пост генерального секретаря ЦК КПВ — пост высшего лидера страны — с 2011 года. В 2018-2021 годах впервые со времен Хо Ши Мина, основателя социалистического Вьетнама, он совмещал высшие должности в партии и государстве, одновременно являясь генеральным секретарем ЦК КПВ и президентом Социалистической Республики Вьетнам.Нгуен Фу Чонг начал партийную карьеру в периодических изданиях Компартии Вьетнама, много лет занимал руководящие должности в партийном политико-теоретическом журнале Tạp chí Cộng Sản ("Коммунистический Журнал"), а затем возглавлял журнал в качестве главного редактора и одновременно преподавал в Ханойском госуниверситете, имея ученое звание профессора.В 1983 году Нгуен Фу Чонг окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК Коммунистической партии Советского Союза в Москве.Став одним из ведущих идеологов партии, Нгуен Фу Чонг был избран в ЦК КПВ в 1994 году, а в 1997-м стал членом политбюро ЦК КПВ. С 2006 по 2011 год возглавлял Национальную ассамблею (парламент) Вьетнама, а затем был избран генеральным секретарем ЦК КПВ.В четверг, 18 июля, политбюро ЦК КПВ приняло решение о награждении генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга высшей наградой Вьетнама — орденом Золотой Звезды. Указ о награждении был подписан в тот же день президентом Вьетнама То Ламом.Также, начиная с 18 июля 67-летний То Лам, который был в мае текущего года избран президентом Вьетнама по рекомендации политбюро ЦК Компартии и лично генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, временно исполняет обязанности по руководству политбюро и секретариатом ЦК КПВ.
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5
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в мире, вьетнам, нгуен фу чонг, то лам, хо ши мин
В мире, Вьетнам, Нгуен Фу Чонг, То Лам, Хо Ши Мин
Умер генсек Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер на 81-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкНгуен Фу Чонг
Нгуен Фу Чонг - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Нгуен Фу Чонг. Архивное фото
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БАНГКОК, 19 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался в пятницу на 81-м году жизни, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
"По информации ЦК КПВ и Экспертного совета по охране здоровья официальных лиц центральных органов страны, товарищ Нгуен Фу Чонг, 1944 года рождения, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, после продолжительной болезни, несмотря на самоотверженные усилия ведущих медицинских специалистов страны, <…> скончался от тяжелого заболевания в 13 часов 38 минут 19 июля 2024 года в Центральном военном госпитале № 108", — говорится в сообщении.
Восьмидесятилетний Нгуен Фу Чонг занимал пост генерального секретаря ЦК КПВ — пост высшего лидера страны — с 2011 года. В 2018-2021 годах впервые со времен Хо Ши Мина, основателя социалистического Вьетнама, он совмещал высшие должности в партии и государстве, одновременно являясь генеральным секретарем ЦК КПВ и президентом Социалистической Республики Вьетнам.
Нгуен Фу Чонг начал партийную карьеру в периодических изданиях Компартии Вьетнама, много лет занимал руководящие должности в партийном политико-теоретическом журнале Tạp chí Cộng Sản ("Коммунистический Журнал"), а затем возглавлял журнал в качестве главного редактора и одновременно преподавал в Ханойском госуниверситете, имея ученое звание профессора.
В 1983 году Нгуен Фу Чонг окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК Коммунистической партии Советского Союза в Москве.
Став одним из ведущих идеологов партии, Нгуен Фу Чонг был избран в ЦК КПВ в 1994 году, а в 1997-м стал членом политбюро ЦК КПВ. С 2006 по 2011 год возглавлял Национальную ассамблею (парламент) Вьетнама, а затем был избран генеральным секретарем ЦК КПВ.
В четверг, 18 июля, политбюро ЦК КПВ приняло решение о награждении генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга высшей наградой Вьетнама — орденом Золотой Звезды. Указ о награждении был подписан в тот же день президентом Вьетнама То Ламом.
Также, начиная с 18 июля 67-летний То Лам, который был в мае текущего года избран президентом Вьетнама по рекомендации политбюро ЦК Компартии и лично генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, временно исполняет обязанности по руководству политбюро и секретариатом ЦК КПВ.
 
В миреВьетнамНгуен Фу ЧонгТо ЛамХо Ши Мин
 
 
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