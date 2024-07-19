https://ria.ru/20240719/fradkov-1960816689.html

Глава ПСБ Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга

Глава ПСБ Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга - РИА Новости, 19.07.2024

Глава ПСБ Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга

Вопросы развития промышленности Санкт-Петербурга обсудили в пятницу в ходе рабочей встречи председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Санкт-Петербурга Александр РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:46

2024-07-19T18:46

2024-07-19T18:46

санкт-петербург

петр фрадков

александр беглов

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Вопросы развития промышленности Санкт-Петербурга обсудили в пятницу в ходе рабочей встречи председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает банк. "В российской промышленности идут масштабные процессы – ПСБ помогает предприятиям нарастить свой потенциал и расширить технологические возможности, поддерживая важные инициативы для обеспечения успешного развития промышленности в регионах. Мы обеспечиваем комплексную поддержку предприятиям, осуществляем не только контрактное финансирование, но и занимаемся долгосрочным инвестированием, уделяем значительное внимание развитию отношений с предприятиями судостроительной отрасли и ОПК", - сказал на встрече Фрадков. Он добавил, что особую актуальность приобретает вопрос подготовки квалифицированных кадров и инвестиций в человеческий капитал для работы на российских предприятиях. "У нас есть ряд проектов, которые стимулируют этот процесс", - отметил председатель ПСБ. Как подчеркнул, в свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга, слова которого приводятся в сообщении, "промышленности принадлежит ключевая роль в сохранении стабильного развития нашей страны и укреплении ее технологического суверенитета, ведь именно промышленность делает нашу страну сильной и независимой".

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санкт-петербург

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Алёна Пава

санкт-петербург, петр фрадков, александр беглов, псб (банк псб), промсвязьбанк