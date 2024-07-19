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Глава ПСБ Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга - РИА Новости, 19.07.2024
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18:46 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/fradkov-1960816689.html
Глава ПСБ Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга
Глава ПСБ Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга - РИА Новости, 19.07.2024
Глава ПСБ Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга
Вопросы развития промышленности Санкт-Петербурга обсудили в пятницу в ходе рабочей встречи председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Санкт-Петербурга Александр РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:46
2024-07-19T18:46
санкт-петербург
петр фрадков
александр беглов
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Вопросы развития промышленности Санкт-Петербурга обсудили в пятницу в ходе рабочей встречи председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает банк. "В российской промышленности идут масштабные процессы – ПСБ помогает предприятиям нарастить свой потенциал и расширить технологические возможности, поддерживая важные инициативы для обеспечения успешного развития промышленности в регионах. Мы обеспечиваем комплексную поддержку предприятиям, осуществляем не только контрактное финансирование, но и занимаемся долгосрочным инвестированием, уделяем значительное внимание развитию отношений с предприятиями судостроительной отрасли и ОПК", - сказал на встрече Фрадков. Он добавил, что особую актуальность приобретает вопрос подготовки квалифицированных кадров и инвестиций в человеческий капитал для работы на российских предприятиях. "У нас есть ряд проектов, которые стимулируют этот процесс", - отметил председатель ПСБ. Как подчеркнул, в свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга, слова которого приводятся в сообщении, "промышленности принадлежит ключевая роль в сохранении стабильного развития нашей страны и укреплении ее технологического суверенитета, ведь именно промышленность делает нашу страну сильной и независимой".
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санкт-петербург, петр фрадков, александр беглов, псб (банк псб), промсвязьбанк
Санкт-Петербург, Петр Фрадков, Александр Беглов, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

Глава ПСБ Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк (ПСБ) Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) Петр Фрадков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Вопросы развития промышленности Санкт-Петербурга обсудили в пятницу в ходе рабочей встречи председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает банк.
«
"В российской промышленности идут масштабные процессы – ПСБ помогает предприятиям нарастить свой потенциал и расширить технологические возможности, поддерживая важные инициативы для обеспечения успешного развития промышленности в регионах. Мы обеспечиваем комплексную поддержку предприятиям, осуществляем не только контрактное финансирование, но и занимаемся долгосрочным инвестированием, уделяем значительное внимание развитию отношений с предприятиями судостроительной отрасли и ОПК", - сказал на встрече Фрадков.
Он добавил, что особую актуальность приобретает вопрос подготовки квалифицированных кадров и инвестиций в человеческий капитал для работы на российских предприятиях. "У нас есть ряд проектов, которые стимулируют этот процесс", - отметил председатель ПСБ.
Как подчеркнул, в свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга, слова которого приводятся в сообщении, "промышленности принадлежит ключевая роль в сохранении стабильного развития нашей страны и укреплении ее технологического суверенитета, ведь именно промышленность делает нашу страну сильной и независимой".
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