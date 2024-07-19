В Забайкалье открылся форум "Новые горизонты"
Губернатор Забайкалья Осипов открыл выездное мероприятие ВЭФ "Новые горизонты"
Вид города Читы с воздуха. Архивное фото
ЧИТА, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов открыл выездное мероприятие ВЭФ - двухдневный форум "Новые горизонты", передает корреспондент РИА Новости.
"Мы очень рады приветствовать всех участников форума, наших гостей, прибывших для участия в нем. Забайкальская земля находится в месте встречи трех цивилизаций – Китая, Монголии и России. Наши отношения очень бурно развиваются... По итогам пяти лет экономика Забайкальского края находится на седьмом месте среди регионов России по темпам ее роста, на 9 месте по объему привлеченных инвестиций. Наш экспорт в Китай только за прошлый год вырос на 35%. Точно так же растет и количество человеческих контактов, туризма. Таким же бурным ростом характеризуются и наши отношения с Монголией. Поэтому мы очень рады видеть вас на форуме", - сказал Осипов во время открытия.
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Он отметил, что во время форума надеется наметить планы дальнейшего развития экономик России, Монголии и Китая. Во время форума в первый день в Чите пройдут панельные сессии "Медицинский и оздоровительный туризм в регионах: возможности экспорта", "Дальний Восток - земля приключений: маркетинг региона и международные туристические маршруты", "Инвестиции и меры поддержки в рамках реализации проектов международного и регионального значения".
Ключевым станет пленарное заседание "Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией".
Второй день пройдет в поселке Агинское. Там откроют скульптуру "Котел дружбы трех стран", проведут круглый стол "Историко-культурное наследие в условиях глобальной трансформации мира".
Кроме того, во время форума пройдет культурная программа: концерты, выставка сувениров и изделий мастеров Забайкалья, фотовыставка "Туристическое Забайкалье", международная выставка искусств "На Великом чайном пути", выставка оружейника Жигжита Баясхаланова.
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