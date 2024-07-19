https://ria.ru/20240719/forum-1960610987.html

В Забайкалье открылся форум "Новые горизонты"

В Забайкалье открылся форум "Новые горизонты" - РИА Новости, 19.07.2024

В Забайкалье открылся форум "Новые горизонты"

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов открыл выездное мероприятие ВЭФ - двухдневный форум "Новые горизонты", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T04:33

2024-07-19T04:33

2024-07-19T04:33

экономика

китай

россия

монголия

александр осипов

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ЧИТА, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов открыл выездное мероприятие ВЭФ - двухдневный форум "Новые горизонты", передает корреспондент РИА Новости. "Мы очень рады приветствовать всех участников форума, наших гостей, прибывших для участия в нем. Забайкальская земля находится в месте встречи трех цивилизаций – Китая, Монголии и России. Наши отношения очень бурно развиваются... По итогам пяти лет экономика Забайкальского края находится на седьмом месте среди регионов России по темпам ее роста, на 9 месте по объему привлеченных инвестиций. Наш экспорт в Китай только за прошлый год вырос на 35%. Точно так же растет и количество человеческих контактов, туризма. Таким же бурным ростом характеризуются и наши отношения с Монголией. Поэтому мы очень рады видеть вас на форуме", - сказал Осипов во время открытия. Он отметил, что во время форума надеется наметить планы дальнейшего развития экономик России, Монголии и Китая. Во время форума в первый день в Чите пройдут панельные сессии "Медицинский и оздоровительный туризм в регионах: возможности экспорта", "Дальний Восток - земля приключений: маркетинг региона и международные туристические маршруты", "Инвестиции и меры поддержки в рамках реализации проектов международного и регионального значения". Ключевым станет пленарное заседание "Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией". Второй день пройдет в поселке Агинское. Там откроют скульптуру "Котел дружбы трех стран", проведут круглый стол "Историко-культурное наследие в условиях глобальной трансформации мира". Кроме того, во время форума пройдет культурная программа: концерты, выставка сувениров и изделий мастеров Забайкалья, фотовыставка "Туристическое Забайкалье", международная выставка искусств "На Великом чайном пути", выставка оружейника Жигжита Баясхаланова.

https://ria.ru/20240425/pavilon-1942178827.html

https://ria.ru/20240710/vef-1958689671.html

китай

россия

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экономика, китай, россия, монголия, александр осипов