https://ria.ru/20240719/feyki-1960673429.html

Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить фейки о российской армии

Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить фейки о российской армии - РИА Новости, 19.07.2024

Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить фейки о российской армии

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить в фейки о Вооружённых силах России, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:57

2024-07-19T11:57

2024-07-19T12:09

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить в фейки о Вооружённых силах России, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол был составлен за отказ удалить запрещенную информацию (фейки) о Вооруженных силах России в зоне проведения СВО.Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.

https://ria.ru/20240626/arest-1955699523.html

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москва, google, технологии