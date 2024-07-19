Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить фейки о российской армии
Суд в Москве оштрафовал Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить фейки
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить в фейки о Вооружённых силах России, сообщили РИА Новости в суде.
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"Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен за отказ удалить запрещенную информацию (фейки) о Вооруженных силах России в зоне проведения СВО.
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.