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Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить фейки о российской армии - РИА Новости, 19.07.2024
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11:57 19.07.2024 (обновлено: 12:09 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/feyki-1960673429.html
Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить фейки о российской армии
Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить фейки о российской армии - РИА Новости, 19.07.2024
Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить фейки о российской армии
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить в фейки о Вооружённых силах России, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:57
2024-07-19T12:09
москва
google
технологии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить в фейки о Вооружённых силах России, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол был составлен за отказ удалить запрещенную информацию (фейки) о Вооруженных силах России в зоне проведения СВО.Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
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москва, google, технологии
Москва, Google, Технологии
Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить фейки о российской армии

Суд в Москве оштрафовал Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить фейки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить в фейки о Вооружённых силах России, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен за отказ удалить запрещенную информацию (фейки) о Вооруженных силах России в зоне проведения СВО.
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
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